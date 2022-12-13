摸黑看手機找路...騎士墜10m河中大腿骨折　躺水裡哀哀叫救回一命

▲越南籍丁姓移工（12）日深夜騎乘電動機車外出，行經台61線大園區附近時不慎摔落河中受困，警消獲報趕往救援。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

越南籍丁姓移工昨（12）日深夜騎乘電動機車外車訪友，因路況不熟，一路以手機GPS定位找路，行經台61線大園區段時不慎連人帶車摔落河中受困，由於大腿骨折無法動彈，僅靠手機通知友人幫忙報警求助，大園警消獲報趕往現場透過繩索將丁男拖吊上岸，所幸意識還清楚，送醫治療後幸無大礙。

大園警方指出，23歲的丁姓越南籍移工昨天深夜騎車外出訪友，透過手機GPS導航找路，疑因天色昏暗視線不佳再加上下雨視線不明，行經台61線大園區段附近時，不慎連人帶車摔入河中，因大腿疑似骨折無法動彈，電動機車也泡在河中，丁男趕緊以手機通知友人協助報警求助。

▲越南籍丁姓移工摔落河中受困，機車也摔落河中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園分局潮音派出所接獲報案後趕往台61線橋下沿線搜尋，發現丁男跌坐在河床中痛苦哀嚎，員警隨即與消防局救護人員利用繩索吊掛，再以擔架將受傷的丁男緩緩拉上河岸。救護人員初步檢視，丁男大腿有骨折受傷，身體多處有擦挫傷，所幸意識還清楚。

丁男聲稱，當時騎車要去找朋友，但因路況不熟只能依靠手機GPS導航系統找路，沒想到越騎路幅越小，加上天色昏暗又下雨影響行車視線，一時不慎竟連人帶車摔入河中，天氣又冷怕河水暴漲發生危險，只好打電話向朋友求救，感謝警消人員及時救援，讓其得以平安脫困。

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