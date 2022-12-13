藍軍質疑賴清德縱容台南成爐渣故鄉　質疑：支持黑金選議長？

記者林悅／台南報導

台南地檢署起訴郭再欽學甲爐渣案，台南市議會國民黨團抨擊民進黨中執委郭再欽，在前台南市長賴清德縱容下，在學甲大量埋填爐渣，現在爐渣案近22億不法利得將查扣，當年賴清德宣稱抵制黑金議長，2百多天不進議會，導致1百多人死於登革熱，質疑賴清德要選黨主席，是否繼續支持黑金選議長？

▲台南市議會國民黨團抨擊民進黨郭再欽因學甲爐渣案被起訴，近22億不法利得將查扣，質疑賴清德是否繼續支持黑金選議長。（圖／記者林悅翻攝）

台南市議會國民黨團指出，台南光電案黑金利益比爐渣案更大，黨團也懇請檢察官除惡務盡，繼續追查光電黑金案。

國民黨台南市議會黨團新舊任書記長聯手打黑金，蔡育輝、李中岑、盧崑福、許至椿共同召開「賴清德支持黑金議長？賴清德縱容台南成爐渣故鄉」記者會，國民黨團指出，88槍擊案引爆民進黨黑金火藥庫，民進黨中執委郭再欽在2011年4月，副總統賴清德時任台南市長時，取得再利用機構資格，根據當年經濟部事業廢棄物再利用種類及管理方式，不鏽鋼爐渣只能用在水泥和其製品原料，郭再欽疑在賴清德縱容下，在學甲掩埋爐渣，2015年遭查出在學甲大灣頭農業用地埋填數量有98.341公噸，在興業段工業用地爐渣的埋填數量達581.629公噸，總計高達679.970公噸的鉅量。

國民黨團表示，根據檢察官調查，郭再欽在學甲農地和工業地掩埋爐渣，不法利得高達近22億元，國民黨團質疑郭再欽就是怕非法爐渣掩埋案東窗事發，藉著賺來的爐渣黑心錢，投資總統選舉、議長和立委選舉，更介入台南議長上一屆和這一屆選舉，以掩護他非法行為。國民黨團指出，外傳郭再欽跟光電業者的不樂之捐，是88槍擊案開槍的主因？民進黨黨政高層有多少人牽涉其中？他們請檢調能深入查察真相。

國民黨團更砲轟民進黨九合一大選慘敗後要掃黑，根本玩假的，國民黨團質疑賴清德涉嫌縱容郭再欽在台南學甲大量掩埋爐渣，，現在賴清德說要選黨主席，還想問鼎總統，民進黨要掃黑，提名的議長候選人居然被網友說跟黑金有關，國民黨團要代鄉親大聲問賴清德，支持嗎？88槍擊真相為何？誰是這起黑金政治事件藏鏡人，就跟後壁爐渣案一樣，誰是真正藏鏡人，請檢察官再接再厲繼續查下去，台南不是爐渣的故鄉，台南更不是黑金和黑槍的故鄉！