林園民宅遭轟6槍犯案槍枝曝光　M4-A1衝鋒槍火力驚人

▲警方起出涉案的M4-A1衝鋒槍和子彈。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄林園一處民宅12日凌晨3時許發生槍擊事件，蒙面黑衣男囂張3波槍擊，連開了6槍，警方在12小時內抓到開槍的主嫌林姓少年，林姓少年一開始不願配合警方的偵辦行動，對案情避重就輕，警方經過一上午的周旋，今（13）日下午在林園區港埔一處民宅起出涉案的M4-A1衝鋒槍，由於該槍火力驚人，讓警方也懷疑為何16歲少年可以擁有如此的強大火力？

▲警方在林園港埔一處民宅起出涉案槍枝。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

全案發生在12日凌晨3時許，林園區信義路某住宅有槍擊案，員警火速趕往現場，到場犯嫌已離去，在該住宅發現留有6個彈孔，地上6個彈殼，無人傷亡。

案發後，林園警分局12日上午10時許在林園區工業二路堤防旁空地尋獲涉案車輛，隨即下午4時許在林園區溪州二路逮捕涉案主嫌林姓少年及接應者張姓男子等5人，林姓少年被警方帶回後，初步供稱是起因於雙方借貸關係，酒後爭執，才會開槍報復警告。

▲林姓嫌犯對著民宅猛轟6槍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方逮捕林姓主嫌後，他雖坦承開槍，但供詞避重就輕，對關鍵證物槍枝也說早已丟棄，加上還有接應的人士，警方懷疑案情並不單純，不排除幕後有藏鏡人唆使，甚至提供槍枝。少年拒絕夜間偵訊後，今日口風還是很緊，對於關鍵問題都以不清楚、不知道帶過，不願透露太多線索。

▲林姓主嫌（右）狼狽落網。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方在今日上午初步偵訊後將林姓少年帶出分局找尋槍枝，據了解，林姓少年一開始帶著警方「四處繞」，還是刻意閃躲，警方透過少年的親友等社會關係進行勸說，並說明利害關係後，林姓少年終於坦承，帶著警方去林園區港埔一處民宅的櫃子頂部取出涉案的槍枝。

警方透露，犯案的槍枝是M4-A1衝鋒槍，初步察看槍身沒有槍枝號碼，研判可能是改造的，但仍須送鑑定確認，林姓嫌犯開槍時開了6槍，警方在槍袋內又找到4發子彈，由於林姓少年林園地區遊手好閒，槍枝何人提供將是接下來偵辦重點，目前還是不排除幕後有人提供或唆使犯案，將進一步繼續釐清相關案情，全案在訊後依殺人、槍砲、毀損等罪嫌移送偵辦。