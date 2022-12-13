台66線路西向大貨車失控追撞同向4車　占用內外側車道嚴重回堵逾5公里

▲台66線西向19.5K處，13日上午10時許發生大貨車失控追撞同向4輛大小車，占用內外車道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台66線西向桃園平鎮路段今（13）日上午發生5輛大小車追撞意外，駕駛大貨車的徐姓男子行經西向19.5K處時突然失控追撞前方同向4輛大小車，意外現場占用內外車道，造成後方嚴重回堵至大溪端，平鎮警方緊急疏導現場，5名駕駛均無酒駕。警方將受傷的大貨車駕駛徐姓男子送醫治療，至於意外發生原因還在調查中，現場約在上午11時20分左右恢復順暢。

▲受害車輛駕駛與乘客在旁等待。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局交通分隊小隊長馮嘉裕指出，31歲的徐姓男子駕駛大貨車，今天上午10時21分行經台66線西向19.5K處時，疑似未注意車前狀況，從後方碰撞前方4部同向行駛之大小車輛，事故現場車輛碎片散落一地，佔用內外側車道，導致後方車流回堵至大溪端，車陣長度逾5公里。

警方到場處理後發現5輛車輛都受損，肇事的大貨車駕駛徐姓男子則有輕微擦傷，5名駕駛人都沒有酒駕，警方在兩端匝道入口加強疏導，事故發生後約40分鐘排除障礙，約上午11時20分許恢復正常通車，至於肇事原因則由警方調查釐清。

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