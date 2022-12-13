　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

與小女友2個月激戰15次害懷孕　桃園男認錯獲原諒免囚

▲桃園市林姓男子與未滿16歲小女友交往期間至少發生15次親密關係，還導致其懷孕被家人發現報警處理。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲桃園市林姓男子與未滿16歲小女友交往期間至少發生15次親密關係，還導致其懷孕。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子今年7、8月間，與未滿16歲女友在住處等地發生多次親密關係，期間由於未避孕導致小女友懷有身孕，被家人察覺，一怒下報警處理；桃園地院審理期間，林男坦承犯行，並積極向女友與其家人認錯獲得原諒不追究，法官審結依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交共15罪，各處有期徒刑4月，應執行有期徒刑2年，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，還可上訴。

檢警調查，22歲的林姓男子與未滿16歲女友為男女朋友關係，明知女友未滿16歲，卻於今年7月至8月間，未能克制情欲與女友在住處等地發生親密關係，期間還未避孕，導致女友懷孕。女友家人發現後查出是林男所為，2人至少發生15次性行為，除報警提告外，也安排其人工流產。桃園地檢署複訊時，林男坦承犯行不諱，檢方偵結依妨害性自主罪嫌起訴。

桃園地院法官審酌，林姓被告行為時雖與被害人少女為男女朋友關係，明知未滿16歲，思慮未臻成熟，欠缺完足之性自主判斷能力，未能克制性慾致使少女受孕還接受人工流產，足認被告法治觀念淡薄，所為已影響其身心健全發展；惟念及被告犯後坦承犯行，少女與其父均表明不追究被告之責任，被告有陳述與自白書一份，堪認被告犯後態度良好。

法官認為，林姓被告未曾有任何前案紀錄，其因一時失慮致罹刑典，犯後坦承犯行深具悔意，且少女、少女之父未追究其刑責，法官認其所受刑之宣告，以暫不執行為適當，審結依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交，共15罪各處有期徒刑4月，應執行有期徒刑2年，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應於本判決確定之日起1年內，參加法治教育2場次，本案還可上訴。

【更多新聞】

摸黑看手機找路...騎士墜10m河中大腿骨折　躺水裡哀哀叫救回一命

桃園「恐怖兔窩」屎尿滿屋臭翻天！　動保處出手...強制帶走80兔子

同居女友9歲兒溜出門...他抓人重摔險喪命　桃園醉男下場曝

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
爆乳田慎節「露到大腿根」提醒保暖　男友視角曝
快訊／台中3歲童午覺後「9樓墜4樓」　搶救不治
中和男買手搖飲缺5元　店員不給賒帳...他怒潑飲料拔槍
邵庭東京住飯店「巨量娃娃放床上」　期待神服務挨批
溫網警衛不認識他！　費德勒被擋嗆「拿8次冠軍」後悔了
美女主播「絕美婚紗」藏不住傲人上圍！　小薰、張文綺當伴娘

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

酒駕累犯欠繳21.9萬罰鍰！名下3600坪農地要被查封　嚇壞籌錢繳清

酒吧看完世足賽移車撞牆　熟女報警求救...渾身酒氣被抓包

快訊／台中3歲童午覺後「9樓墜4樓鐵皮屋頂」重傷　送醫不治

高雄男闖國小教室砍女友脖子…大喊「要讓你死」！她堂妹也掛彩

買「百香雙響炮」少5元…店員不給賒帳　他拔槍叫囂下一秒糗了

台中3歲童「9樓墜4樓鐵皮屋頂」重傷住加護病房　阿嬤也在家

白車走錯路無敵大迴轉　女騎士煞不住撞上重摔！四肢挫傷送醫

20萬長槍用過就丟！16歲少年槍手瞎掰　林園槍擊案恐有藏鏡人

化工董座家傳千萬烏心石古木送加工　一半木材消失！他火大告侵占

按摩老師傅狠掐胸部　妙齡女飛奔躲進便利商店求救

朱孝天吐發福原因：常被叫豬八戒　「如果我不能動了」老婆難過落淚

墨龍太子降駕甩女信眾巴掌　全場無人關心！網怒洗版廟方

爺喜喪靈前「父遭親戚打死」　兒哽咽：倒地還叫起來再打

車準備發動...見男孩靠近　保母汪用頭頂開努力阻擋

美髮師修空調踩斷木棍　驚傳巨響從天花板掉落

鍾欣凌見徐乃麟嚇歪：我先回去！　看他掏出3萬元「拜託包養我XD

荷蘭婆婆幫大陸媳婦剪頭髮　成果她傻眼...喜獲點心安慰

墨龍太子降駕「賞女一巴掌」 　她摀臉轉半圈！網怒洗版廟方

男被拱上台羞喊「沒法度啦」　下秒菸嗓飆高音嚇壞主持人

網購黑魔女裝寄來差超大　氣勢頭套→滑稽蟑螂腳

酒駕累犯欠繳21.9萬罰鍰！名下3600坪農地要被查封　嚇壞籌錢繳清

酒吧看完世足賽移車撞牆　熟女報警求救...渾身酒氣被抓包

快訊／台中3歲童午覺後「9樓墜4樓鐵皮屋頂」重傷　送醫不治

高雄男闖國小教室砍女友脖子…大喊「要讓你死」！她堂妹也掛彩

買「百香雙響炮」少5元…店員不給賒帳　他拔槍叫囂下一秒糗了

台中3歲童「9樓墜4樓鐵皮屋頂」重傷住加護病房　阿嬤也在家

白車走錯路無敵大迴轉　女騎士煞不住撞上重摔！四肢挫傷送醫

20萬長槍用過就丟！16歲少年槍手瞎掰　林園槍擊案恐有藏鏡人

化工董座家傳千萬烏心石古木送加工　一半木材消失！他火大告侵占

按摩老師傅狠掐胸部　妙齡女飛奔躲進便利商店求救

酒駕累犯欠繳21.9萬罰鍰！名下3600坪農地要被查封　嚇壞籌錢繳清

統神第三胎性別公布！晨晨還不知道⋯003曝光原因：怕覺得陪伴少

2023事業運旺生肖TOP4　屬豬才華大釋放、屬狗升職加薪在望

2022國際技能競賽頒獎　南分署電氣裝配國手奪雙金

快訊／連五天升溫！今本土+17118「比上周增7%」　另增12死

台人為何赴烏作戰？曾聖光犧牲、他目睹同袍炸死　BBC曝真實心聲

酒吧看完世足賽移車撞牆　熟女報警求救...渾身酒氣被抓包

AMD備貨20萬張RX 7900系列顯卡　超過NVIDIA RTX 40系列首波出貨量

提升森林育樂場域服務　屏東林管處聯手醫院舉辦緊急救護訓練

抖音若危害國安「藍黨團支持立院禁用」　賴士葆：綠委不是有用？

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

社會熱門新聞

海巡少校撿屍醉女　3小時兩度硬上

即／記者會地點曝！苗栗太玄宮明將親上火線說明

墨龍太子降駕「抬手就是一巴掌」！專家說話了

路邊撿827萬支票！他提告討「10%報酬80萬」

即／五楊高架貨車撞國光！駕駛送醫不治

網紅空姐嘿咻攝影師4分鐘　判決出爐

即／台中港驚傳有女屍！　警方急拉封鎖線

墨龍太子降駕打女信眾巴掌　網怒洗版

熟女想吃處男「第一次給阿姨」16歲少年嚇壞

嘉義家具行凌晨大火　整棟陷火海

即／國1湖口段火燒車　濃煙狂竄搶救中

台南色警性侵少女　判刑8年定讞

即／高雄愛河又見浮屍！中年男身分待查

台中3歲童「9樓墜4樓鐵皮屋頂」重傷送加護病房

更多熱門

相關新聞

台南色警性侵少女　判刑8年定讞

台南色警性侵少女　判刑8年定讞

台南市警局佳里分局佳里派出所前警員殷培淳，2020年初因辦案認識一對單親母女，竟假藉辦案為由，在母女家中性侵12歲的女兒。一審將他重判11年，上訴二審時，他賠償170萬元取得和解，但二審仍將他重判8年、褫奪公權3年。全案再上訴，最高法院13日駁回上訴定讞。

交往11年沒愛愛「女友懷孕了」分手生2孩！結局氣炸

交往11年沒愛愛「女友懷孕了」分手生2孩！結局氣炸

她聽婆婆話！坐月子「1個月不洗頭」吐了：比大便還臭

她聽婆婆話！坐月子「1個月不洗頭」吐了：比大便還臭

酒後遭輪流性侵！少女慘死旅館身分曝光

酒後遭輪流性侵！少女慘死旅館身分曝光

包養8個月　女大生懷孕：給500萬才願意墮胎

包養8個月　女大生懷孕：給500萬才願意墮胎

關鍵字：

少女懷孕色男認錯獲緩刑

讀者迴響

熱門新聞

即／乩童狠甩女信徒巴掌！太玄宮回應了

員工突失控「出手攻擊草爺」狂飆三字經！

熊熊轟成語蕎「不要臉」切八段！撕破臉原因曝

什麼工作年薪破百萬？他曝1職業低調賺

她見繼父電腦都裸照　自己竟是女主角

6°C寒流衝進台灣　最凍時間曝

小甜甜結婚1年哽咽揭「渣男施暴羞辱」！下跪被吐口水

這組車牌拍出3712萬元天價　舉牌美女表情搶戲

女友是按摩師傅「哥們偷朝聖爽翻」　他一看LINE綠慘

寒流更強了探4℃　2最低溫時間點曝

室內濕度降不下來！內行曝2絕招：乾到手指裂開

老夫妻殺死臥病女　她掙扎後仍亡

台YTR赴日洗泡泡浴激戰小姐！揭「3大超狂密技」

被吳宗憲欽點密訓3年！　24歲神正新人正式出道

「年輕人去哪工作？」　8年級生揭真相

更多

最夯影音

更多
朱孝天吐發福原因：常被叫豬八戒　「如果我不能動了」老婆難過落淚

朱孝天吐發福原因：常被叫豬八戒　「如果我不能動了」老婆難過落淚
墨龍太子降駕甩女信眾巴掌　全場無人關心！網怒洗版廟方

墨龍太子降駕甩女信眾巴掌　全場無人關心！網怒洗版廟方

爺喜喪靈前「父遭親戚打死」　兒哽咽：倒地還叫起來再打

爺喜喪靈前「父遭親戚打死」　兒哽咽：倒地還叫起來再打

車準備發動...見男孩靠近　保母汪用頭頂開努力阻擋

車準備發動...見男孩靠近　保母汪用頭頂開努力阻擋

美髮師修空調踩斷木棍　驚傳巨響從天花板掉落

美髮師修空調踩斷木棍　驚傳巨響從天花板掉落

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面