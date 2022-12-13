與小女友2個月激戰15次害懷孕　桃園男認錯獲原諒免囚

▲桃園市林姓男子與未滿16歲小女友交往期間至少發生15次親密關係，還導致其懷孕。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子今年7、8月間，與未滿16歲女友在住處等地發生多次親密關係，期間由於未避孕導致小女友懷有身孕，被家人察覺，一怒下報警處理；桃園地院審理期間，林男坦承犯行，並積極向女友與其家人認錯獲得原諒不追究，法官審結依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交共15罪，各處有期徒刑4月，應執行有期徒刑2年，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，還可上訴。

檢警調查，22歲的林姓男子與未滿16歲女友為男女朋友關係，明知女友未滿16歲，卻於今年7月至8月間，未能克制情欲與女友在住處等地發生親密關係，期間還未避孕，導致女友懷孕。女友家人發現後查出是林男所為，2人至少發生15次性行為，除報警提告外，也安排其人工流產。桃園地檢署複訊時，林男坦承犯行不諱，檢方偵結依妨害性自主罪嫌起訴。

桃園地院法官審酌，林姓被告行為時雖與被害人少女為男女朋友關係，明知未滿16歲，思慮未臻成熟，欠缺完足之性自主判斷能力，未能克制性慾致使少女受孕還接受人工流產，足認被告法治觀念淡薄，所為已影響其身心健全發展；惟念及被告犯後坦承犯行，少女與其父均表明不追究被告之責任，被告有陳述與自白書一份，堪認被告犯後態度良好。

法官認為，林姓被告未曾有任何前案紀錄，其因一時失慮致罹刑典，犯後坦承犯行深具悔意，且少女、少女之父未追究其刑責，法官認其所受刑之宣告，以暫不執行為適當，審結依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交，共15罪各處有期徒刑4月，應執行有期徒刑2年，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應於本判決確定之日起1年內，參加法治教育2場次，本案還可上訴。

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