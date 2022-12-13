酒吧看完世足賽移車撞牆　熟女報警求救...渾身酒氣被抓包

▲邱女到信義區酒吧看世足賽，駕車離開發生擦撞，她忘記自己飲酒報警求助遭警方移送。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

世足賽賽事進入最高潮，民眾邀約觀賽聚餐飲酒狀況增多，酒駕宿醉駕車案例也頻傳；邱女（43歲）日前到北市信義區酒吧觀賞世足賽，期間有飲酒，賽事結束後她到停車場移車、駛出停車場過程擦撞場內牆壁，她忘記自身有喝酒，致電警方求助，警員到場發現她身上明顯有酒氣，經酒測後果然超標，依公共危險罪送辦，地檢署予以緩起訴，並裁處邱女繳納新台幣5萬元給公庫。

信義警方統計，光從今年10月到12月12日，信義分局共取締酒後駕車64件，上述酒駕案件時段以1-3時占32%、6-18時占15%，有不少民眾因宿醉上路，身體酒精仍尚未代謝完全導致觸犯酒駕。

加上天冷民眾若食用薑母鴨、羊肉爐等含有酒精成分食品時，亦須充分休息，貿然駕車仍有觸犯酒駕的可能性。信義警方並呼籲，酒駕除刑事責任外，需面臨鉅額罰款，發生事故則無論肇責都會被依公共危險罪送辦。

警方建議酒後「指定駕駛」、「酒後代駕預約」及「代客叫計程車」等方式返家，更要留意喝酒隔日之宿醉，一定要有充分的休息時間，完全代謝體內酒精後，才可以開車或騎車，切勿心存僥倖。

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