最狂反指標！世足8強賽「支持的隊伍全輸」　鄉民朝聖：4強挺誰

▲吉魯（Olivier Giroud）和姆巴佩（Kylian Mbappe）。（圖／達志影像／美聯社）

記者施怡妏／綜合報導

2022卡達世界盃足球賽正如火如荼舉辦當中，最終4強全部出爐，由於本屆剛開踢不久就爆出不少冷門，讓許多球迷震驚，就有一名網友表示，8強賽前3場支持的隊伍都輸了，然而，發文時英格蘭跟法國還未開賽，「押英格蘭贏」，最後法國以2比1拿下勝利，不少網友賽後紛紛在底下留言，「來朝聖，原來是冥燈」。

原PO在11日凌晨1時左右在PTT的World Cup版發文，「八強戰支持的隊伍全輸」，8強賽第一場巴西對上克羅埃西亞，因為喜歡巴西，所以押巴西會贏，看到內馬爾（Neymar）踢進第一球興奮炸，最後輸在PK大戰，「真的是氣到發抖」。

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接著第二場荷蘭對上阿根廷，沒有特別支持哪一隊，但想說巴西都輸了，「那巴西世仇阿根廷也不要給我太好過」，加上一直覺得荷蘭很悲情，明明是足球傳統強權，卻從未拿過世界盃冠軍，因此私心希望荷蘭贏，「結果阿根廷贏了，三小啊？」

再來，葡萄牙對上摩洛哥，他坦言，「因為本座是四年一度的一月球迷，摩洛哥有誰根本不知道」，加上自己很喜歡已退役的葡萄牙傳奇人物路易斯·菲戈（Luis Figo），押了葡萄牙贏，結果又輸了。

▲網友笑喊「冥燈」。（圖／翻攝自PTT）

然而，原PO發文的時候，英法還未開賽，他表示沒有想法，但因為不喜歡姆巴佩（Kylian Mbappe），所以押英格蘭贏，「英格蘭一定會贏對吧？這次應該不會有問題了吧？英格蘭GO！GO！GO！」沒想到，這一次原PO支持的隊伍又輸了，最終英格蘭以1比2惜敗給衛冕冠軍法國。

比賽結束後，許多網友紛紛留言「朝聖」，「你真的是先知」、「來補噓」、「再次謝謝你喜歡英格蘭」、「哥，4強挺誰記得PO」、「4強麻煩發個文」、「麻煩剩下的賽事一次說完，我比較好下單」、「決賽押誰可不可以報一下」、「坐等4強賽預測」、「反指標超強」。

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