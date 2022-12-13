南投阿北「戴工地帽酒駕」遭攔查　5字經飆罵警下場GG了

▲南投老翁酒駕拒測還辱罵員警，遭法官判刑。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者翁子皓／南投報導

南投72歲蔡姓老翁今年3月2日與友人飲酒後返家，在17時許騎機車行經埔里中孝三路及中華路交岔路口時，遭警方攔查，然而，他不但不配合警方，還惱羞成怒飆罵髒話「X你娘X掰」，遭警方上銬逮捕。南投地院近日審結，依侮辱公務員罪，判處蔡翁拘役50日，可易科罰金，緩刑2年。

埔里警分局表示，曾姓、林姓警員今年3月2日執勤時，在中孝三路及中華路交岔路口發現蔡翁騎機車戴著工地帽，由於工地帽不符合安全帽的規定，於是上前攔查取締，然而蔡翁卻未停車、還想逃跑，但最後仍被攔停，2名員警發現蔡翁面有酒容且散發酒味，向蔡翁詢問「有喝齁？」並要求出示身分證。

不料，蔡翁不願配合查證身分，僅承認因與朋友聚會、有喝一點酒，還辯稱「這樣騎機車不會怎麼樣」、「平常就都會這樣也沒事」，要求警方不要刁難、讓他離開。

警方持續要求蔡翁出示身分證，並解釋只要喝酒騎車就是酒駕、告知其可選擇酒測或拒測，並且提醒現在酒駕罰則加重後，拒測要被罰18萬、吊銷駕照3年內不得考領等規定。然而，蔡翁卻裝傻、說聽不懂，後來提高聲量問「你要幹嘛啦」，警方回答「你喝酒騎機車，問我要幹嘛」、「做錯事還嗆人對嗎？」蔡翁惱羞成怒，竟開始飆罵「你陷害別人啊」、「X你娘X掰」。

曾、林2名警員考量蔡翁年事已高、不願追究，僅告誡他不要口出惡言，但他拒不配合、仍持續飆罵員警，員警無奈之下，把蔡翁上銬逮捕，並依妨害公務現行犯帶返所偵辦

法官認為，蔡翁一時失慮才犯錯，犯後也能坦承犯行，並與2名員警當庭和解並賠償完畢，員警2人表示願意給予被告緩刑機會，因此依侮辱公務員罪，判處蔡翁拘役50日，可易科罰金，緩刑2年，可上訴。