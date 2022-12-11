又是酒駕！桃園男失控衝對向車道　撞3汽機車「烏龜翻」

▲陳姓男子清晨酒後駕車，不勝酒力衝撞對向路邊休旅車及機車。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

23歲陳姓男子11日上午5時許酒後駕車，行經桃園市八德區廣福路往介壽路方向，因不勝酒力竟將車輛行駛對向車道路邊，先擦撞停放路旁一輛自小客車及兩部摩托車然後翻車。警方接獲通報後立即趕往現場處理，經對陳男施以呼氣酒精測試，陳男酒精濃度測試值為0.57mg/L，依公共危險罪移送桃園地檢署偵辦。

▲倒楣停在路邊的休旅車前方被撞的嚴重受損。（圖／八德警分局提供）

警方表示，上午5時28分，陳姓男子酒後駕駛自小客行駛於八德區廣福路往介壽路方向，因不勝酒力竟將車輛開到對向車道，幾乎無煞車的踫撞停在路邊的休旅車和2部機車，陳男的自小客車也因踫撞後翻成四輪朝天，幸運的是並未受傷。

▲▼陳男車輛則翻覆成四輪朝天。（圖／八德警分局提供）

八德警方接獲通報後立即趕往現場處理，經對陳男施以呼氣酒精測試，酒精濃度測試值為0.57mg/L，依公共危險罪移送桃園地檢署偵辦。警方呼籲，喝酒不開車，如有餐敘宴飲情形，請找代駕或是搭乘大眾運輸工具，以維護自身及其他用路人安全。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。