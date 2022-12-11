柯文哲再訪新加坡　綠委批「報復性出遊」：把出訪當畢旅隨便玩

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柯文哲再訪新加坡　林俊憲批「報復性出遊」：把出訪當畢旅隨便玩

▲▼立委林俊憲召開桃機採購弊案記者會 「國門不設防？ 桃機行李託運設備竟來自中國國營軍火集團 」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林俊憲批柯文哲出國參訪是「報復性出遊」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

台北市長柯文哲日前剛赴日本沖繩宣傳悠遊卡，又傳出12月15日將再啟程前往新加坡參訪，對此，柯文哲也回應行程1年多前就訂了。但民進黨立委林俊憲11日就在臉書直言柯文哲是「報復性出遊」，痛批「真的把出訪當成畢業旅行隨便玩了嗎？」

林俊憲直言，柯文哲的「報復性出遊」，報復的不是疫情而是所有納稅人。他狠酸，柯文哲任期的最後一個月過得可真是相當「多采多姿」，月初才跑去日本沖繩說是要宣傳悠遊卡，當時就已經被不少議員批評要卸任了還出訪，能有什麼成果，現在又突然新增出訪新加坡，而且離卸任只剩10天，「真的把出訪當成畢業旅行隨便玩了嗎？」

林俊憲指出，公務機關出訪是很正常的事，不過有分兩種情況，一種是單純經驗分享交流，一種是打算達成某種合作，到了首長層級的出訪通常是後者，因為需要有決定權的人出面，而柯文哲在這個時間點出訪，如果對方提出什麼合作建議，他質疑，「剩10天任期的柯文哲能代表台北市嗎？既然不能那到底去做什麼？」

林俊憲舉例，用常見的生活情境來比喻，柯文哲就像是一位已經確定要離職的公司主管，手頭上還有公費額度沒用完，於是瘋狂請假報公帳旅遊，他提問「大家對這種人會有什麼評價？」業界聽到這個人的行為，恐怕也沒有公司敢用了，更何況這個人已經說接下來要應徵的是整個國家的主管，他直呼「想想都覺得可怕。」

最後林俊憲表示，疫情接近尾聲，各國都逐漸開放邊境，於是有所謂「報復性旅遊」的說法，想要把過去幾年沒出國旅遊的遺憾都補回來，他大酸「或許柯文哲也是這個心態吧」，他提到柯文哲曾說過一句話他覺得很有道理「國家資源的不當使用也是一種貪污」，他大酸，「現在把這句話原句奉還給他，不要老是自己打臉自己了，好嗎？」

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