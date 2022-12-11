柯文哲讚「局處首長被留任很優秀」　她反酸：是蔣萬安沒有號召力

▲對於柯文哲表示「局處首長被留任很優秀」，吳欣岱於臉書酸「主要是因為蔣萬安沒有號召力吧。」（圖／翻攝自吳欣岱臉書）

記者江采蓁／綜合報導

九合一選舉落幕，接下來外界都聚焦在各縣市內閣人事的佈局，準台北市長蔣萬安的小內閣也備受關注，傳出有多位局處首長被鎖定要留任，對此，台北市長柯文哲笑說「這表示我的局處首長非常優秀啊」。台灣基進黨的美女醫師吳欣岱10則在臉書反酸，「主要是因為蔣萬安沒有號召力吧。」

針對台北市新的小內閣，柯文哲表示，這些市府的局長，在之前都有一一問過，看他們卸任之後去哪裡，不過因為大部分都已經接近65歲，很多人都是要回學校教書或是退休，有幾個比較年輕的有記錄下來，「人家問的時候我就拿名單給他們看，就這樣」，但他也坦言，「據我所知，我們的局處長被徵詢要不要留任的很多啦。」

對此，吳欣岱就大酸「主要是因為蔣萬安沒有號召力吧」，她提到，而且國民黨沒人才，議員剛選上還沒宣誓就職就要去選立委，找不到人來當局處首長也很合理，「柯文哲想趁機老王賣瓜，賣不太起來。」她再狠酸，頂多頂多，待過柯文哲八年市政府還願意留下來的人，都已經經過「柯P管理學」的淬煉，「無論是被當狗、出來背黑鍋、上網幫老闆筆戰都得心應手，沒有功勞也有苦勞啦。」

此外，根據消息人士透露，蔣萬安預計在12日公布第一波小內閣名單，人數約在10人左右，包含已曝光的副市長李四川、民政局長陳永德，而環保局長則是前市長郝龍斌時代的環保局長、後來擔任環保署水質保護處處長的吳盛忠，而非近來傳言的柯市府環保局長劉銘龍。