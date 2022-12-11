張治祥被高虹安「攔胡」？　蔣萬安：好的人才大家都會爭取

記者袁茵／台北報導

外傳準台北市長蔣萬安原本鎖定柯市府的社子島開發推手、地政局長張治祥留任，但卻被準新竹市長高虹安「攔胡」，延攬到新竹市擔任秘書長。面對人才被「攔胡」，蔣萬安11日低調回應，好的人才大家都會爭取，人才為各方所用，他都很樂見。

蔣萬安11日上午與立委參選人王鴻薇一同到濱江市場掃街，會前接受媒體訪問。針對外傳原本要留任張治祥，結果被高虹安「攔胡」？蔣萬安表示，好的人才大家都會爭取，人才為各方所用，他們都很樂見，各地人才交流也是很正常的事情，而他在人事徵詢上也有很好的進度，相信新市府團隊成員都會是一時之選，符合市民期待及市政發展需求。

媒體追問，張志祥對社子島處理相當有經驗，但被台北市長柯文哲邀請到新竹，會不會覺得柯不在乎台北未來？蔣萬安說，市政都有延續性，好的政策會持續推動，不只是社子島，包括其他既定方向的市政規劃，絕對不會受到民選首長更迭或事務官去留而影響。

另外，關於吳盛忠將出任環保局長，以及外傳立委林奕華確定接副市長？蔣萬安也未正面回應，僅稱徵詢人才過程都有很好進度，也得到很好的回應，12日就會公布新市府團隊成員，「人事名單我們都在進行，而且進行非常順利，明天第一波人事名單大家就會看到。」

▲蔣萬安陪同王鴻薇濱江市場掃街。（圖／記者李毓康攝）