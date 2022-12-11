　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張治祥被高虹安「攔胡」？　蔣萬安：好的人才大家都會爭取

記者袁茵／台北報導

外傳準台北市長蔣萬安原本鎖定柯市府的社子島開發推手、地政局長張治祥留任，但卻被準新竹市長高虹安「攔胡」，延攬到新竹市擔任秘書長。面對人才被「攔胡」，蔣萬安11日低調回應，好的人才大家都會爭取，人才為各方所用，他都很樂見。

蔣萬安11日上午與立委參選人王鴻薇一同到濱江市場掃街，會前接受媒體訪問。針對外傳原本要留任張治祥，結果被高虹安「攔胡」？蔣萬安表示，好的人才大家都會爭取，人才為各方所用，他們都很樂見，各地人才交流也是很正常的事情，而他在人事徵詢上也有很好的進度，相信新市府團隊成員都會是一時之選，符合市民期待及市政發展需求。

媒體追問，張志祥對社子島處理相當有經驗，但被台北市長柯文哲邀請到新竹，會不會覺得柯不在乎台北未來？蔣萬安說，市政都有延續性，好的政策會持續推動，不只是社子島，包括其他既定方向的市政規劃，絕對不會受到民選首長更迭或事務官去留而影響。

另外，關於吳盛忠將出任環保局長，以及外傳立委林奕華確定接副市長？蔣萬安也未正面回應，僅稱徵詢人才過程都有很好進度，也得到很好的回應，12日就會公布新市府團隊成員，「人事名單我們都在進行，而且進行非常順利，明天第一波人事名單大家就會看到。」

▲▼蔣萬安陪同王鴻薇濱江市場掃街 。（圖／記者李毓康攝）

▲蔣萬安陪同王鴻薇濱江市場掃街。（圖／記者李毓康攝）

►鍋寶「不鏽鋼保鮮盒」5入超特價1080元！輕量好帶、直接微波超方便

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
FB剩老人用？　鄉民揭致命傷：年輕人都用「2個App」
白癡公主咖啡廳才開10天！　地主衝廚房「不給租了」
他騎車抽菸被帶到派出所　竟意外找到失散20年母親
《營業中》浩子認「因大家一舉動」怒了！　庹宗康揭真相
澎湖無菜單料理！她見「前2道」嫌爛不吃　內行傻眼
C羅正妹女友狂曬千萬珠寶！　球場成秀場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

啟動內閣徵詢！鄭文燦任副閣揆？　蘇貞昌證實「約見卸任8年縣市長」

自民黨高層萩生田光一：建構世界氫供應鏈　盼與台灣攜手

趙少康才喊「如果我當總統」　今再談2024：是戰爭與和平的選擇

劉世芳開轟敗選檢討放任賄選　蘇貞昌：已查辦3000件、涉案5000人

陸禁台產品之際劉兆玄赴陸餐會　蘇貞昌：這時還示好人民看在眼裡

黃捷仙氣外露！臉書「12張美照」驚豔1.2萬人　網讚：女神無誤

柯文哲選2024總統　他：會活生生把泛藍軍打分裂

吳怡農遷松機議題延燒！王鴻薇質疑中央無規劃　恐變「紙上談兵」

張治祥被高虹安「攔胡」？　蔣萬安：好的人才大家都會爭取

被吳怡農點名「不反對遷松機」　蔣萬安酸：別到選舉就倉促提出

刈包吉「改發控肉便當」　開心復出送暖：沒錢為止

王大陸甜喊蔡卓宜「寶寶」：好可愛　撒嬌：幸福就是這麼簡單♥..閃炸！

克羅埃西亞4：2力退巴西　闖4強！內馬爾再次飲恨

伊能靜尊重小哈利穿女裝　「他的每個面向我都愛」

阿根廷4：3勝荷蘭晉4強　險爆衝突裁判發18張黃牌

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

正妹老師用節奏感句子互動　不吼叫也能吸引學生注意！

張棟樑再唱《當你孤單你會想起誰》　曝青春回憶「抄梁詠琪的歌詞追愛」

要蔡依林再演戲「下輩子！」　林柏宏靦腆：Jolin?..Jolin姐?

小S被預測「容易有一夜情」　臉紅問：一下下也不行嗎XD

啟動內閣徵詢！鄭文燦任副閣揆？　蘇貞昌證實「約見卸任8年縣市長」

自民黨高層萩生田光一：建構世界氫供應鏈　盼與台灣攜手

趙少康才喊「如果我當總統」　今再談2024：是戰爭與和平的選擇

劉世芳開轟敗選檢討放任賄選　蘇貞昌：已查辦3000件、涉案5000人

陸禁台產品之際劉兆玄赴陸餐會　蘇貞昌：這時還示好人民看在眼裡

黃捷仙氣外露！臉書「12張美照」驚豔1.2萬人　網讚：女神無誤

柯文哲選2024總統　他：會活生生把泛藍軍打分裂

吳怡農遷松機議題延燒！王鴻薇質疑中央無規劃　恐變「紙上談兵」

張治祥被高虹安「攔胡」？　蔣萬安：好的人才大家都會爭取

被吳怡農點名「不反對遷松機」　蔣萬安酸：別到選舉就倉促提出

聖誕節換新機！小米高階機省3千元、舊換新最高折2萬

8點檔女星難產花2萬剖腹！老公「生孩子逼AA制」：男女平等　她心死離婚

啟動內閣徵詢！鄭文燦任副閣揆？　蘇貞昌證實「約見卸任8年縣市長」

自民黨高層萩生田光一：建構世界氫供應鏈　盼與台灣攜手

婆媽「愛用1物洗菜」她驚喊：真的不要！最乾淨洗法揭曉

JKF火大不忍了！怒AV導演「惡意羞辱女郎」大動作開吉 

《英雄聯盟》LCK頂尖射手加入北美　FLY宣布Prince加盟、中路也是年輕韓援

台酒威士忌恐逃過一劫！　官方：代理商可能另闢管道銷中國

哈利梅根紀錄片開播首份民調　近半數英人喊「拔除王室頭銜」

70歲尪在老司機LINE群傳「1S」被抓包　送妻房產仍挨告

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

政治熱門新聞

中國禁台灣貨　館長怒批民進黨1點：合理嗎

獨／蔣萬安小內閣曝！環保局長找來「空保大將」

200人立院怒吹求生哨　催促藍綠立委搶救菸防法

基進支持者勸背刺高嘉瑜　綠營支持者批

全台唯一水產品輸陸　業者：就是表單如實填寫

管中閔瓶插比喻論文抄襲：最後一定枯萎

柯文哲連任「民眾黨主席」

蘇貞昌約見「接班隊」？他：洗臉賴清德

仙氣外露！黃捷「12張美照」網友狂讚

大陸再禁台灣貨全因未註冊？　矢板明夫揭一事控「政治打壓」

柯文哲選2024總統　他：會活生生把泛藍軍打分裂

綠委開轟敗選檢討無重點　民進黨列15項：深入討論不迴避

吳怡農遲到、嗆記者「道歉」了！　王鴻薇：請管理情緒

中國打壓台灣農漁產品　蘇嘉全：盡快輸到日本去

更多熱門

相關新聞

酒後騎電動車遭攔辯「沒開電」　酒測值1.13慘了

酒後騎電動車遭攔辯「沒開電」　酒測值1.13慘了

11月30日0時30分，新北市汐止區民權街二段79號，廖姓男子飲酒後貪圖方便，騎電動二輪車出門，且未戴安全帽；加上他酒後騎電動車地點就在汐止警分局橫科所旁約10公尺處，警員換班正要出勤，眼尖的巡邏警員將他攔下，盤查過程發現中廖男散發濃厚酒氣，廖坦承有飲用酒類，辯稱是以腳蹬方式滑行，並無開啟電門行駛。

遷松機議題延燒　王鴻薇這樣說

遷松機議題延燒　王鴻薇這樣說

被吳點名不反對遷松機　蔣這樣說

被吳點名不反對遷松機　蔣這樣說

警車擦撞彈飛360度翻轉！女警疑恍神肇禍

警車擦撞彈飛360度翻轉！女警疑恍神肇禍

高雄男護女友飆罵警　裝MAN下場慘

高雄男護女友飆罵警　裝MAN下場慘

關鍵字：

北市台北市台北市政府蔣萬安高虹安柯文哲張志祥林奕華吳盛忠影音

讀者迴響

熱門新聞

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

男友KTV廁所激戰小三　叫她在外面等

內褲「壽命極限」沒破也要換！醫搖頭：穿太久釀4下場

捕獲8點檔男星擺攤賣肉圓！摔馬脊椎變形沒戲拍

小新路跑負評爆炸　主辦單位回應

凱恩罰丟點球超懊悔　姆巴佩當場大笑

洪榮宏和嘉賓太親密　嫩妻衝上台

LINE「1按鍵露餡」好老公狂約砲！妻哭：好噁心

苗栗獅潭鄉發錢了　紓困金再一波！

摩洛哥1比0首闖4強　C羅黯然告別

夫妻年收100萬買板橋房「揹40年房貸」　網見金額愣了

目睹C羅替補痛哭　女友嘲諷主帥

愛莉莎莎開課「2天賺1300萬」！

C羅獨自離場「掩面痛哭」

陰道清水洗就好？婦產醫給正解　示警1舉動「愈洗愈癢」

更多

最夯影音

更多
刈包吉「改發控肉便當」　開心復出送暖：沒錢為止

刈包吉「改發控肉便當」　開心復出送暖：沒錢為止
王大陸甜喊蔡卓宜「寶寶」：好可愛　撒嬌：幸福就是這麼簡單♥..閃炸！

王大陸甜喊蔡卓宜「寶寶」：好可愛　撒嬌：幸福就是這麼簡單♥..閃炸！

克羅埃西亞4：2力退巴西　闖4強！內馬爾再次飲恨

克羅埃西亞4：2力退巴西　闖4強！內馬爾再次飲恨

伊能靜尊重小哈利穿女裝　「他的每個面向我都愛」

伊能靜尊重小哈利穿女裝　「他的每個面向我都愛」

阿根廷4：3勝荷蘭晉4強　險爆衝突裁判發18張黃牌

阿根廷4：3勝荷蘭晉4強　險爆衝突裁判發18張黃牌

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面