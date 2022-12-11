2024恐因柯文哲瓜分藍營票而落選　侯友宜：我現在最關心新北市民

▲侯友宜（圖中）。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／新北報導

針對《美麗島電子報》董事長吳子嘉根據自家最新2024總統大選民調的分析，指出若民眾黨主席柯文哲參選，新北市長侯友宜將拿不滿國民黨的票，結果會是副總統賴清德當選。對此，侯友宜今（11日）表示，他現在最關心的還是新北市民，他會把握當下好好推動市民想要他做的事情。

《美麗島電子報》公布2024總統大選最新民調，賴清德以34.3％奪冠，侯友宜與柯文哲分別拿33.8％、13.5％；進一步交叉分析，民進黨支持者達81.1％挺賴，而國民黨支持者目前僅62.9％支持侯，另有13.7％選擇投給柯文哲。吳子嘉分析，若當柯文哲出來鬧，侯友宜國民黨的票就拿不滿；柯文哲對泛藍有吸引力，最後就算票只拿3％，國民黨都有可能會輸掉，柯文哲就是藍軍的大麻煩，他在2024是保障賴清德當選、侯友宜落選。

對此，侯友宜11日出席「汐金萬感恩茶會」時回應，他現在最關心的還是新北市民，需要他把市民的期待，努力做好，所以他會把握當下，好好努力推動市民想要他做的事情。

媒體詢問，民眾黨布局柯文哲訪美為2024做準備，侯友宜有相關規劃？侯表示，他是新北市長，新北市民還有很多事需要他繼續努力，他會好好推動新北2030，繼續加油把事情做好。

至於國民黨9名縣市長當選人與黨主席朱立倫昨天到嘉義市替市長候選人黃敏惠的選前黃金周衝刺，但侯友宜被發現僅他未穿國民黨夾克，媒體今詢問侯，會不會顯得突兀？

侯友宜說，最主要是黃敏惠在嘉義拚市長，她這幾年做得很好，很多項目都拿全國第一，他給予加油打氣是肯定黃好好做事；好好做事的人應該得到大家的支持，這才是重點，「我是嘉義人」，肯定黃在嘉義「黏緊緊」的精神，希望她能高票當選。