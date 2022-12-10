獨／蔣萬安下周一公布第一波名單　環保局長找「空保大將」吳盛忠

▲新科台北市長蔣萬安。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

準台北市長蔣萬安小內閣備受關注。根據消息人士透露，蔣萬安預計在12日公布第一波小內閣名單，人數約在10人左右，包含已曝光的副市長李四川、民政局長陳永德，值得一提的是，環保局長找來前市長郝龍斌時代的環保局長、後來擔任環保署水質保護處處長的吳盛忠回鍋助拳，而非近來傳言的柯市府環保局長劉銘龍。

吳盛忠為國內資深的環境保護相關專長之事務官，1989年就在空氣品質保護及噪音管制處任職，一路從技正、科長做到副處長；後因其專業受到肯定，被郝龍斌相中延攬到北市府擔任環保局副局長、局長等職務，2015年才又回到環保署，去年從環保署水質保護處處長退休。

▼已退休的吳盛忠，傳將出掌台北市環保局長一職。（圖／記者許展溢攝）

據了解，過去蔣萬安在立法院時都待在衛環委員會，當時吳盛忠於環保署任職，雙方有過許多政策上的交流，其專業度、對政策的熟稔度，都讓蔣萬安留下良好印象。

由於過去吳盛忠曾擔任環保局長，對於北市的公務體系、整體環保資源的布建狀況有一定熟悉度，因此蔣萬安特地把已退休的吳延攬到團隊裡，寄望他能發揮專長，協助新市府的工作。

另外，民政局長也確定延攬7連霸的資深立委陳永德擔任。由於民政局掌管全市的基層大小事，從里長、區長到宮廟系統等等，都是民政局的業管，因此相當考驗局長的實務經驗，擁有30年基層服務經驗的陳永德，正好就是最佳人選。

陳永德日前受訪時說，自己並未爭取議員連任，就是想要休息了，「可是蔣萬安說台灣只有我一個人最適合這個位子，每個人都推薦我」，由於蔣展盡誠意，陳永德當時就透露，「應該會答應蔣萬安」。

▲蔣萬安小內閣預計在下周一公布第一波名單。（圖／記者林敬旻攝）



而李四川則是國民黨系統出了名「會做事」的資深政務官員，歷任新北市、高雄市副市長，也擔任過行政院秘書長、國民黨秘書長等重要職位。其中，台北市更是李四川崛起的起點，在台北市工務局一待就是25年，對於台北市的發展相當熟悉。

蔣萬安日前受訪時便說，「川伯」有工程專業，在台北市公務機關服務了25年，對台北市政非常熟悉；此外，他沉穩、有經驗、施政判斷精準，還有調和鼎鼐與溝通協調能力，都有助於未來跨縣市合作，也是台北市目前最需要的全方位人才。