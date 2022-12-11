柯文哲深深感謝竹中　曝學到這3點「一人打兩黨毫無懼色」

▲柯文哲今赴新竹中學百年校慶。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

記者江采蓁／綜合報導

台北市長柯文哲今（11）日赴新竹中學參加百年校慶，他於臉書感性寫下對母校的感謝之情，提到在這座全台灣最自由開放的學校裡，他學到了「堅持」、「紀律」、「民主自由的精神」，表示自己以身為竹中的學生為榮，「希望明日，新竹中學也以我為榮！」

柯文哲表示自己是民國63年進學校的，憶起當年新生報到就在後面的禮堂，儘管已經48年了，在校學習的回憶還歷歷在目。他提到，家中兩代就有六個新竹中學 校友，包括他伯伯、爸爸、兩個叔叔、他和弟弟，而竹中作為桃竹苗地區最有名的中學、百年來更是孕育人才無數，畢業校友光是中研院士就有16位。

柯文哲提到，對他來說，在新竹中學求學階段，是他人格養成的關鍵時期，他是辛志平校長在任最後一屆的學生，辛校長堅持「四育並進」：音樂課要上音樂、美術課要上美術、體育課要上體育，現在看起來很簡單，但在當年在那個升學主義、唯有讀書高的時代，全台灣有幾個學校能真正做到？而辛校長這種堅持「該怎麼做，就怎麼做」的精神，啟發了他人生三原則：「對的事做、不對的事情不要做、 認真做」，三個原則最難落實的，也就在「堅持」。

柯文哲指出，他當台北市長後，八年都堅持每天七點半開工，別人覺得很困難，其實成功跟失敗的差別，只在於意志力而已，就像竹中的學生會被要求完成越野賽跑，跑不完也逃不掉，寒假還是要每天來跑操場，直到完成，「這就是我在竹中學到的第二件事『紀律』。」他再提到，竹中還有「三大鐵條」，一旦被抓到「打架、偷竊、作弊」，就直接退學，管你是皇親國戚、人情關說，沒有一個人有特權或例外，校規強調紀律與法治，這精神也深深啟蒙了他。

此外，柯文哲點出，更特別的是，「竹中培養學生對自由民主的勇於追求」。竹中當時有「動員月會」，每個學生都可以上台跟辛志平校長辯論校務，在那個白色恐怖的年代，圖書館裡還有「自由中國 」雜誌，更是特別。他強調，在這座全台灣最自由開放的學校裡，他學到了「堅持」、「紀律」、「民主自由的精神」，也培養出他超強的抗壓力，「如今可以一個人對打兩大黨毫無懼色。」

柯文哲最後感性寫道，他要深深感謝竹中，感謝師長們給他的教導，「過去，我以身為竹中的學生為榮；希望明日，新竹中學也以我為榮！」