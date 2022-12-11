勝選基隆首場謝票感恩茶會　謝國樑：讓市民感受更多溫暖

▲謝國樑勝選首場謝票感恩茶會。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長當選人謝國樑與國民黨主席朱立倫，於今（11日）在國民黨基隆市黨部舉行感恩茶會。謝國樑表示，這次國民黨的大團結，全靠大家認真努力打拚，才能夠以不錯的成績贏得基隆勝選。自己用最感恩心境，感謝在座的所有的朋友們，勝利是屬於大家的。

謝國樑說到，自己作為將來的基隆市長，不是只有坐在辦公室裡，更不是在會議室聽取市政報告，而是真正的在第一線，與民眾多多接觸，才能夠瞭解到民眾的需求，所以未來會繼續努力，與民眾多方互動。

朱立倫表示，每一位候選人都是實實在在清清白白，看到國樑這樣自己很是心疼，他都不會隨便罵人，更不會走偏鋒，「這就是我們中道、理性、穩健、務實的性格，所以才能得到大家的肯定。所以我們要走對的路，提對的人」。

謝國樑指出，自己的心境是誠惶誠恐，未來基隆有很多事情將要推動，如就業機會、醫療跟教育，都需要好好的提升並落實，希望與所有的朋友們一起打拚，讓基隆的市民朋友更幸福、更快樂，感到更多的溫暖，讓大家一起來努力，打造亞洲最有愛的城市。

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