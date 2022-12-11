打臉吳怡農？澎湖立委楊曜：反對松機遷建　恐影響國防

▲澎湖縣立委楊曜。（圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市第三選區立委補選參選人吳怡農日前提出松山機場遷建提出5大主張，引發朝野論戰。來自澎湖縣、同為民進黨籍的立委楊曜11日表態稱，堅決反對松山機場遷移，松山是軍民合用機場，遷移松山機場，不僅僅造成離島居民赴台交通便利性降低，對於國防的影響更大。

吳怡農日前舉行首場政策發表會，公布第一個政見，主張在2030年桃園國際機場第三跑道完工後，啟動松山機場遷移計畫，讓原址變成大公園，同時也解禁周邊限建區，不僅引發朝野論戰，黨內也有不同看法。

楊曜今天表示反對態度稱，遷移松山機場，不僅僅造成離島居民赴台交通便利性降低，對於國防的影響更大。

不過，民進黨籍新北市議員李坤城則持正面觀點認為，遷移後的松山機場變身為大公園￼，周邊3000多公頃禁限建區解禁後，重新都市規劃，這對雙北未來的發展絕對有利，坤城一定支持，因爲松山機場禁建的關係，三重蘆洲的發展也受到限制，三重有許多學校位在飛機航道下，上課也受到造音影響，如果松山機場能遷移，未來三重禁建的區域可以重新都市規劃，對三重發展絕對是利多。

李坤城也指出，由於機場捷運已經通車，桃園國際機場第三跑道也預計在2030年完工，所以現在談松山機場遷建及後續規劃正是時候，也希望中央能重視這個議題，也期待未來的台北市長蔣萬安及新北市長侯友宜不要為了反對而反對￼，為了雙北好，能夠一起來支持。