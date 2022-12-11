傳邱義仁加入競選團隊　吳怡農：我第一次聽說

▲吳怡農今天下午在行程空檔接受媒體聯訪。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台北市第三選區（中山、北松山）立委補選距離不到1個月，媒體報導，雖然民進黨參選人吳怡農空戰強，但陸戰太弱，恐難敵國民黨對手王鴻薇，目前民進黨前秘書長邱義仁已在團隊操刀。對此，吳怡農11日下午受訪說，「這是我第一次聽說」，他盼選舉回歸政見和議題，贏得選民信賴。

《ETtoday新聞雲》上周報導，前總統陳水扁的文膽劉導已加入吳怡農團隊，擔任總幹事，而《聯合報》也以獨家報導指出，兩年前曾協助吳怡農的民進黨前秘書長邱義仁也在團隊內。

不過，吳怡農今天上午被問及是否因為陸戰太弱，邱義仁已加入團隊一事，他說，「這是我第一次聽說」，無論如何，他還是會堅持自己的節奏和策略，其團隊在1月8日前有個非常明確的目標，就是希望選舉回到政見和議題，透過對台北市、中山松山區選民具體影響大家生活的議題，來贏得大家的信賴和支持。

此外，媒體聯訪時關注，吳怡農日前邀請台北市議員王世堅、邱威傑（呱吉）兩人站台，但他們特立獨行，是否會導致綠營支持者選票流失？吳說明，邀請邱威傑參加主視覺記者會，是因為自己乾淨選舉的政見和承諾，受到邱威傑在市議會推動自治條例影響，他認為是很好的方向，也相當認同；而王世堅「大哥」出席記者會，是因為王是競總總督導。