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拋松機遷建引論戰　吳怡農喊歡迎批評：5主張哪個不認同？

▲▼吳怡農時事議題受訪 。（圖／記者李毓康攝）

▲吳怡農近日拋出松機遷建主張，引發正反論戰。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台北市第3選區立委補選的民進黨參選人吳怡農日前拋出5大主張，指2030年桃園機場第3跑道完成後，就應遷建松山機場，原址改建公園，引發正反論戰。吳怡農11日受訪時向台北市長當選人蔣萬安、國民黨參選人王鴻薇喊話說，公共政策不需要分藍綠，他認為遷建松機符合最大公共利益，應該針對他提出的5個主張提出具體意見，「哪個主張不認同，歡迎批評」。

吳怡農今天下午接受媒體聯訪時，媒體高度關注松機遷建議題。吳怡農強調，公共政策本來就是有很多的取捨，團隊考量各項因素之後，符合最大公共利益的就是松山機場遷移，過去許多候選人，包括現任及準市長、新北市長都同意或支持，2030年隨著桃機第三跑道完工，終於有本錢和條件提前做規劃，這200多公頃土地的使用，以及周邊3000多公頃土地的再生，其實可以提升大台北都長期的競爭力，公共政策應該就事論事，不需要分藍綠，期待卸任市長、即將就任的市長能夠具體來談，2030年之後可以怎麼更好地做出整體規劃。

▲▼吳怡農時事議題受訪 。（圖／記者李毓康攝）

至於蔣萬安日前回應，不該選舉時才提出松機遷建主張，吳怡農回應，蔣萬安用「倉促提出」4個字來批評太空洞了，也很可惜沒有太大的建設性，希望蔣萬安對於自己5個具體主張可以提出他們的回應，這200公頃土地的使用應該符合最大的公共利益，應該蓋公園，公園可以符合公益，讓最多的人使用，同時，在氣候變遷的趨勢下，也是一個城市之肺，蔣萬安市長是不同意這樣的做法和主張嗎？還是蔣市長不同意2030年即將會發生的事情，可以在2030年執行的事情要提前規劃？可以對他具體的5個主張提出批評，他都很願意接受指教。

媒體關注，王鴻薇稱沒有看到國防部提出可行性評估報告，但國民黨籍的副議長葉林傳以前也主張廢松機？吳怡農說，所以他說公共政策不需要分藍綠，呼籲藍綠一起來就事論事，一起為台北隊更好，一起為台灣更好來努力，其實相關主管部門也有談到，樂見社會針對國家長遠建設提出想法。

此外，針對吳怡農團隊昨天特別發聲明，澄清「願犧牲總統專機」的說法是誤解一事，吳怡農指出，他講的非常的清楚了，公共政策本來就是有取捨，但是不希望這麼重要的議題，淪為幾個單字，比如說「某某專機」這樣子政治化、簡化，這樣是非常可惜的，明明是大家可以好好討論的議題。他說，對於5個主張中哪個主張不認同，歡迎批評。

媒體追問，吳怡農是否認為，公共利益比軍事地位重要？遷建松機後，松指部的軍事地位怎麼辦？吳怡農說，松指部主要的任務是行政專機，經過各項考量，團隊認為遷移松山機場是符合最大公共利益。

▲▼吳怡農時事議題受訪 。（圖／記者李毓康攝）

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