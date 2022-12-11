陸禁台貨！朱立倫要藍縣市長助出口海外　「對岸溝通上也盡力協助」

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

中國大陸日前再禁我國105家水產業者產品輸入，農委會推估受影響的為魷魚、午仔魚、秋刀魚、鰹魚四大魚產，產值超過60億元；此外，連同台灣啤酒、金門高粱、金車噶瑪蘭威士忌、黑松沙士等也都受影響。對此，國民黨主席朱立倫今（11日）表示，國民黨各縣市長會彼此合作，透過相關管道，希望所有農漁產品或食品能擴大海外出口，「對岸的溝通上面，我們也會盡我們的能力來協助」。

朱立倫11日上午出席「花蓮縣感恩茶會」活動，期間被問是否有其他方式補救遭中國大陸禁產品輸入的產業？朱回應，第一、呼籲中國大陸不要因為任何政治跟技術因素，影響我方基層農民；但回歸現實面，在法規調整上為什麼日本做得到，其他國家做得到 ，台灣卻做不到？政府除了譴責對岸以外，又做了什麼？這是關鍵重點。

朱立倫再指，第二、長期以來民進黨政府說要針對農漁民相關市場，不管是擴大內銷或增加外銷管道，這方面又做了什麼？每次除譴責對岸，要求「班班吃石斑」，現在是要「班班吃秋刀」嗎？接下來是要班班做什麼呢？相信這不是個有為政府應該做的，期待執政黨想進一切辦法替農漁民跟食品業者解決問題。

朱立倫也說，國民黨除立法院黨團會強力監督、提出具體建議以外，各縣市長也會用一切努力；第一、所有縣市會彼此合作，第二、透過相關管道，希望所有農漁產品或食品能擴大海外出口，「對岸的溝通上面，我們也會盡我們的能力來協助」。