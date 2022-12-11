永福國小107年校慶　澄揚古今光輝閃熠永福歡騰！

▲台南市永福國小創校107年校慶，今年為了響應 「國際身障者日」 與 身心障礙者權利公約在台灣推行8週年，特融入友善校園和特教宣導，並共同推動「共融拔河」運動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永福國小創校107年校慶，今年為了響應 「國際身障者日」 與 身心障礙者權利公約在台灣推行8週年，特於校慶系列活動中融入友善校園和特教宣導活動，並與全校親師生共同推動「共融拔河」運動。

校慶運動會以「全員參與，共融共好」的精神和不同身心特質的小朋友們一同學習成長！更特別的是，連續7年協助市政府兒福中心義賣助學手札，更值得一提的是今年更首度規劃結合CRPD的教育訓練，在校慶運動會期間帶領親師生進行國教新課綱「核心素養」能力的學習體驗活動！

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校長楊淑晏說，不論是自閉星星兒，腦麻兒，學障兒或是暨障礙又資優的雙殊兒等特殊需求學童，都有權利參與校慶運動會，校方都會在運動會時依個案需求派駐教師助理員或家長與學生志工協助，讓全校孩子們都能參與「永遠幸福」的校慶運動大會！

更特別的是，永福連續20多年於校慶系列活動中結合「特教宣導」，並帶領大家一起以「體適能運動」和不同身心特質的小朋友們一同學習成長！永福楊淑晏校長說，結合孩子們在永福六年的多元發展與永福百年傳統和新課綱的素養精神，期待永福每年的畢業生都會是「愛家愛校挺台」的公益樂活好文青！

永福校慶運會搭配特教宣導與各項公益活動和「全員參與，共融共好」的趣味競賽、靜態美展參觀和親子手作體驗活動，孩子們和家長都是元氣滿滿外加氣喘吁吁的完成各項運動競賽活動，上午活動中市長黃偉哲也快閃現身加油，和永福一起化身愛心大使，一同為永福慶生，給予永福親師生滿滿的友善溫馨支持！！

永福校友會創會的永福資深音樂界的校友沈銘賢博士說：「永福愛樂人也相挺體育運動！就是愛家愛校，也是永福傳統精神的發揚！」

負責設計校慶活動的學務主任郭惠玲說，以「共融運動」為主軸的運動會活動，是大家集思廣益，並參考國內外「適應體育教學」與復建治療師的意見融入活動設計，家長會會長嚴逢杰醫師也說永福積極推動的三好：「說好話、做好事、存好心」運動，這是正向學習的宣導也是「永遠幸福」的永福精神！

一位特教兒小圓的媽媽也說：看到來賓和孩子們一起熱舞，心中滿滿的感動，大家一同努力參與各項活動，特教融合教育在永福就是成功的典範！

會場中也表揚家長會和志工夥伴長年對永福的協助，結合愛心公益的永福團隊真的是永遠幸福喔！！「只要相信自己，一定能克服人生許多的不完美，在生命中創造出更多不一樣的完美」！永福特教老師周育偉也說「啟發自信心」就是給永福特教兒家庭最棒的2022年聖誕節禮物！！

永福國小表示，在校慶系列活動中結合「特教宣導」已有近20年的歷史，今年重點放在融合教育與自閉症、情緒障礙與雙殊兒的宣導，校方也特別感謝永福老師和家長對孩子的付出與訓練，讓孩子不僅在課業或是才藝方面，都有很好的表現。校長楊淑晏特別說，所有陪著身障兒一同學習成長的家長手足和老師的辛苦歷程更是令人動容！所有學生和老師也是同享榮耀一同獲獎一同成長！