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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲拿下3780票　連任「民眾黨主席」

記者趙蔡州／綜合報導

台灣民眾黨10日舉辦第2屆黨主席、黨代表選舉，投票時間從10日上午9點至下午4止，於下午5點進行網路直播開票，本次參與投票的黨員有3780人、黨代表投票數為3533票，結果由柯文哲拿下3780票連任第二屆黨主席。

▲▼新科台北市長蔣萬安12/5帶領市政交接團隊至台北市政府，與現任台北市長柯文哲就新舊市政工作交接進行閉門會議。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲連任民眾黨第二屆黨主席。（圖／記者湯興漢攝）

根據民眾黨黨章規定，黨員代表包含「當然黨員代表」及「票選黨員代表」，任期為2年，且任一性別以不低於全數三分之一為原則。當然黨代表包括立法委員、直轄市市長、議員、中央委員、中央評議委員、中央黨部秘書長等；票選黨員代表席次至少100席，候補20席，由具資格之黨員票選產生。

民眾黨表示，柯文哲主席本次選舉以3780票順利連任，未來兩年將繼續為台灣政治提供藍綠之外的最佳選擇。不能否認過去民眾黨內部有許多紛爭，主席直言自己要負起最大責任，為了做好台北市政，他留給黨務的時間不多，如今承蒙黨員支持，未來將致力「健全內部組織」、「加強社會連結」、「人才培訓」三方向，以成為執政黨為目標。

民眾黨指出，攘外必先安內，面對問題是解決問題的第一步，柯文哲主席連任首件要務，就是逐一舉行座談會，傾聽包含立院黨團、黨代表、各縣市黨部的聲音，集結眾人力量才能健全組織，使民眾黨走得更穩更遠。

民眾黨說，2022年九合一選舉給了大家深刻的體悟，亦了解政治素人要在選戰中脫穎而出並不容易，不過這次34位當選人將成為一顆顆種子，建立民眾黨與社會的連結網，讓大家看到我們超越藍綠的可能。

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