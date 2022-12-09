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社會 社會焦點 保障人權

屏東鄉民代表候選人花22萬買票仍落選　還遭檢方約談交保

▲屏東地檢署 。（圖／資料照）

▲屏東地檢署 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣三地門鄉林姓鄉民代表候選人，為求當選連任，拿出22萬元委由3名親友充當樁腳，以每票1000元買票，不料落選後仍被查獲賄選，屏東地檢署指揮相關單位8日發動搜索，傳喚林及3名樁腳到案，訊後分別諭令交保。

據悉，林某曾當過2屆鄉民代表，後來未當選，這次再參選，準備22萬元買票，懷疑所托非人，賄選的錢可能沒有送到選民手中導致落選。

屏東地檢署接獲屏東縣三地門鄉林姓鄉民代表候選人涉嫌賄選情資，隨即由主任檢察官劉修言與檢察官黃琬倫共同偵辦，並由檢察官江怡萱、李昕庭、施怡安、余晨勝、張鈺帛協同辦案，經指揮屏東縣政府警察局刑事警察大隊、里港分局、潮州分局成立專案小組蒐證後，向法院聲請核發搜索票獲准，於昨(8)日執行搜索並傳訊相關之人20餘人，經訊問後案情已明確，尚無羈押之必要，乃諭知林姓候選人與樁腳均交保候傳。

經查，林某為求順利當選鄉民代表，拿取22萬元委請親屬及朋友包某、董某、陳某分頭協助買票，並由包某自22萬元中交付3萬4千元給董姓樁腳、1萬7千元給陳姓樁腳陳，由各樁腳以1票1000元分向多位選民交付並尋求投票支持，但林還是落選。

屏東地檢署查獲賄選，扣得樁腳未及發放及選民繳回賄款共21萬2千元，承辦檢察官訊後諭知候選人林某交保10萬元、包姓樁腳交保8萬元、董姓樁腳及陳姓樁腳各交保5萬元。

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