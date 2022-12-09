嘉義市長選戰倒數！黃敏惠市場拜票力拼青年回嘉　活絡舊城區

▲黃敏惠東市場拜票，未來將繼續力拼青年回嘉 活絡舊城區。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

距離嘉義市長選舉的日子越來越近，嘉義市長候選人黃敏惠每天一雙手握過一雙手，向市民朋友誠懇請託。9日早上黃敏惠也來到嘉義人的灶腳「東市場」，跟採買的鄉親們拜託問好，她說看到好多熟識的老朋友真的很開心，還有攤商長輩表示，一路看著黃敏惠從少女到現在為嘉義市民服務這麼多年，再看到嘉義市這幾年的改變真的感念在心。

黃敏惠表示，東市場是百年歷史的傳統市場，是日常採買的好所在，更是過去幾年市府團隊積極透過地方創生，結合青年創新行動的示範點。她指出，在2021年舉辦台灣設計展時，短短13天吸引了218萬人次來到嘉義市，讓全台看見嘉義市的設計力與年輕人的能量，而這股能量也在設計展後持續地在嘉義市發酵，讓青年的創意思維結合商業，活絡城市經濟。

「我們透過青年的創意找回東市場的傳統意義，結合藝術文化，吸引年輕人在晚上走進市場，發現市場不同的面貌。」黃敏惠說，在今年，青年朋友們也透過巧思，結合在地餐飲店家及風格特色，重現以往輪普辦桌的盛況。

無論是大啖美食，或是看看歷史建築 東市場已成為許多外地遊客來到嘉義市的必遊景點之一。黃敏惠今日來到東市場拜票，也遇到一對來自台北的年輕遊客，特別上前跟她說：「謝謝黃市長把嘉義市變得這麼有特色，因為妳，我們才認識嘉義，現在每隔一陣子就一定來嘉義。」

這幾年越來越多風格獨具的店家在嘉義市遍地開花，挖掘自己的小店基因、走出自己的店家特色，「我們讓年輕人在嘉義市是充滿希望的。」黃敏惠說，這些都是青年回嘉所創造出的不同風貌，更是市民朋友與我們一同努力而來的。

「對的事就繼續努力去做，未來四年我會加倍努力，讓更多年輕人能夠安心地回到嘉義、留在嘉義、深根在嘉義。」面對是否擔心青年對政治冷漠，會影響這次選情，黃敏惠也表示，許多人對於政治的冷漠，是來自對政治口水的厭惡，「我們知道平日的作為，平時的表現，比選舉的時候再來拼口水更有意義。」黃敏惠也強調，要讓青年能量不斷再+1，讓嘉義市不斷超越嘉義市，相信12/18這一天，年輕人也會用選票來告訴大家，他們所希望的方向。