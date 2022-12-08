2023跨年煙火秀　劍湖山世界「旺兔耀飛摩天輪」絢爛演出13分鐘

記者蔡佩旻／雲林報導

受全國矚目的劍湖山世界2023跨年煙火秀節目，今（8）日揭曉，國內唯一以摩天輪為主題「2023 旺兔耀飛摩天輪跨年煙火秀」共施放13分14秒，由400架無人機結合燈光秀於夜空中揭開序幕，在代表 2023 年的「戽斗星球兔兔」隨摩天輪花漾渦輪煙火絢爛演出，帶來視覺上的震撼與驚喜，將與遊客一同迎接新年。

▲劍湖山世界「2023旺兔耀飛摩天輪跨年煙火秀」共施放13分14秒，由400架無人機結合燈光秀於夜空中揭開序幕。（圖／記者蔡佩旻攝）

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劍湖山世界今日為跨年煙火秀召開記者會說明，劍湖山世界摩天輪跨年煙火秀將邁入第 16 屆，已經成為每年跨年時的聚焦活動，迎接2023劍湖山世界跨年晚會於12月31日晚上七點，由雲林在地樂團「彩色樂團」開啟音樂饗宴，緊接著有吳汶芳、溫妮 WINNI、原子少年-木星、PER6IX、李其燊、王水源、許莉潔、 鶴 The crane、黃號等多位創作型新秀輪番上陣，晚會主持人羅世棠、琳妲林羿禛、曾甜等一起帶著大家共同迎接嶄新的一年。

▲劍湖山世界「2023旺兔耀飛摩天輪跨年煙火秀」共施放13分14秒，由400架無人機結合燈光秀於夜空中揭開序幕。（圖／記者蔡佩旻攝）

晚會重頭戲摩天輪煙火秀，先由 400 台的無人機搭配燈光秀璀璨飛耀登場，緊接著代表兔年的巨大「戽斗星球兔兔」伴隨著摩天輪花漾渦輪煙火登場，由冷光色調再轉換為暖色調造型煙火加乘演出，在空中交織出既絢麗又震撼的「2023 旺兔耀飛摩天輪跨年煙火秀」，要讓大家體驗高科技與藝術 的完美結合。

劍湖山世界董事長尤義賢表示，2023旺兔耀飛摩天輪跨年煙火秀三大主題，第一是璀璨雙輪煙火、第二是400台無人機、第三是旺兔嘉賓，共演13分14秒，歡迎全國觀眾一同前來共相盛舉。

另一方面，今年劍湖山渡假大飯店300房一開賣即秒殺，跨年活動劍湖山一直是國內具指標性景點，也帶動中部與雲林地區連續假期的經濟效益。

▲劍湖山世界「2023旺兔耀飛摩天輪跨年煙火秀」共施放13分14秒，三大主題之一璀璨雙輪煙火。（圖／記者蔡佩旻攝）

2022末日跨年2023當天園內遊樂設施開放至晚間10點緊接著跨年晚會與煙火派對，讓遊客在今年的最後一天狂嗨14個小時，而今年跨年煙火晚會，特別準備「欣賞煙火祕境專區」，並推出「雙人專屬 VIP 套票」，將於今（8）日在「劍湖山 FancyGo網路商城」限量 50 組限時獨賣，套票內容包含許多專屬服務與體驗之外，更可享有在最佳觀賞地點看煙火的 VIP 體驗。

劍湖山世界補充說明，除了跨年優惠之外，在 1月1日至2日元旦連假期間，白天入園享77折優惠，只要699元，午後1點入園票價450 元；元旦連假特別推出兩人同行，第二人只要1元的超值優惠，但需搭配同行者購買699元門票；另外還有最夯的壽星優惠，元月壽星憑證購票只要299元。

▲劍湖山世界2023跨年煙火秀節目今日揭曉，「戽斗星球兔兔」隨摩天輪花漾渦輪煙火絢爛演出，帶來視覺上的震撼與驚喜，將與遊客一同迎接新年。（圖／記者蔡佩旻攝）

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