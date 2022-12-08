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專拆路燈、號誌桿孔蓋！天母怪客落網辯：想研究紅綠燈秒數

▲▼ 人孔蓋案件，。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲天母地區近日頻傳交通號誌桿、燈箱孔蓋遭撬開造成電線外露，警經調閱監視器，逮捕1名70歲詹姓老翁。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

拆孔蓋怪客現蹤！北市天母地區近日頻傳交通號誌桿、路燈桿、燈箱孔蓋多達10處無故遭拆，電線外露情形引起用路人慌張，警方立刻展開調查。經調閱周邊監視器，鎖定詹姓男子涉有重嫌，7日警方將他查緝到案，並查扣犯案工具螺絲起子1把。詹嫌落網稱「我想研究紅綠燈秒數」，全案訊後依毀損、公共危險函送士林地檢署偵辦。

轄區天母派出所表示，日前天母西路39號人行道一帶號誌燈纜線掉落影響交通往來，獲報後立刻派遣警力查看，發現該處號誌燈箱的纜線蓋疑遭人拆卸導致纜線外露，緊急聯繫交通管制工程處派員處理，同時調閱監視器並針對影像進行分析比對，鎖定70歲的詹姓男子涉有重嫌，7日下午前往其住家將他查緝到案，並查扣犯案工具螺絲起子1把等證物。

▲詹男表示想研究紅綠燈秒數，故拿螺絲起子狂拆天母地區10處交通號誌桿。（圖／記者黃宥寧翻攝）

經查，無業詹嫌拿自備螺絲起子共拆除了拆卸6處交通號誌桿、4處路燈桿，共10處燈箱孔蓋，但拆卸後將將孔蓋丟棄路邊，並無竊取變賣犯行；他向警方表示「我要看裡面有沒有通電，想研究紅綠燈秒數」警方不採信其辯詞，全案訊後依毀損公物、公共危險等罪函送士林地檢署偵辦。

對此警方呼籲，勿因個人因素破壞燈桿及號誌桿孔蓋等公物，以免造成公眾往來之危險，相關行為更可能涉犯刑法毀損公物、公共危險等罪，請民眾切勿以身試法。另本分局將持續加強各項勤務作為，對於維護治安工作不懈怠，針對各類違法情事，將嚴正執法，絕不寬貸，以守護市民安全。

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