台鐵工程車撞電桿車尾甩90度！2人送醫現場血跡斑斑...影片曝光

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市今（7）日凌晨發生一起自撞車禍，一輛由曾姓男子所駕駛的藍色工程車不明原因撞擊右側電線桿，當下車上2人員受困，警消獲報到場將2人救出送醫，車上留下斑斑血跡目驚心，車禍原因尚待警方進一步釐清。

▲台鐵工程車7日凌晨自撞電桿，車上2人受困獲救送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今日清晨約4時14分斗六市雲林路與久安路口發生工程車自撞電線桿車禍，撞擊力道相當大，曾姓駕駛（44歲）與副駕駛馮男（27歲）一度遭擠壓變形的車體困在座位上，警消獲報派遣破壞器材車及多名人員前往搶救，幸曾男僅受四肢多處撕裂傷、馮男左小腿骨折，雙大腿骨折，無生命危險，均送往台大雲林分院救治。

據了解，車上2人均服務於台鐵嘉義工務段，案發為執行公務出勤，收工後正要將公務車開回公司停放，不排除因疲累、精神不濟釀禍，詳細案發原因仍待釐清。

▲台鐵工程車7日凌晨自撞電桿，車上2人受困，警消多人前往協助脫困送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

根據監視器畫面，凌晨的車道上空無人車，4時許工程車出現畫面中，向右偏移隨即撞上電線桿，幾乎沒有煞車，車尾翹高往左飛90度，揚起一陣塵煙。警方表示，因駕駛受重傷治療中，酒測值尚待抽血檢驗報告，肇事責任亦待釐清，呼籲駕駛人，行車時務必注意周遭路況，以為交通安全。

▲台鐵工程車7日凌晨自撞電桿，車上2人受困獲救送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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