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中山高物流車追撞賓士　民眾拍下「2個三星徽」引熱議

▲國道中山高北向245K今日下午13時許發生追撞車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲中山高發生追撞車禍，民眾拍下賓士車後方出現兩個三星標誌，引起網友熱議。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者蔡佩旻／雲林報導

國道中山高北向245K今（7）日下午再度發生追撞車禍，一輛營業大貨車疑似未注意車前狀況，追撞前方一輛白色賓士，賓士車左側後車廂及後門嚴重毀損如皺紙，所幸未釀人員傷亡。後方民眾拍下白車竟有2個標誌，引起網友熱議。警方表示，現場封閉中內線2車道於半小時排除，恢復通行。

▲國道中山高北向245K今日下午13時許發生追撞車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲中山高物流車追撞賓士車禍，中線車道留下破碎的玻璃及零件。（圖／翻攝自記者爆料網）

路過民眾拍下車禍照分享上網提醒他人注意，但詭異的是照片中賓士車尾竟出現2個大大的三星賓士廠徽，意外引發網友歪樓討論「幹嘛要多貼個歪的？」，但警方於現場所拍攝之照片並沒有該現象，推斷應為用路人於行進中拍照而形成殘影

國道四隊斗南分隊小隊長黃國文表示，中山高北向245K車禍發生於今日下午1時55分，由31歲黃姓駕駛營業用大貨車疑似未注意車前車流狀況追撞釀禍，物流大貨車右側車頭撞擊林姓女自所駕駛賓士車左側後方，造成賓士車的後擋玻璃破碎、右後葉子板如揉捏紙團毀損，細碎零件散落一地，幸未釀傷亡。

▲國道中山高北向245K今日下午13時許發生追撞車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲物流大貨車車頭右側嚴重毀損。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

黃國文說明，由於該路段近日正在進行伸縮連接縫施工，封閉中內、側2車道，僅留外線與路肩通行，預計整個工程需要持續施工至本周五（9日）才會結束。警方呼籲用路人，該路段近日進行伸縮縫工程，行經處務必格外留意，以策安全。

▲國道中山高北向245K今日下午13時許發生追撞車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方獲報後前往處置，遭撞賓士車側邊車體鈑金遭撞毀損如皺紙，且該張照片並無雙重賓士標誌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


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