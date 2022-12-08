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懷孕女乘客「羊水破了」！班機緊急迫降西班牙　28人趁亂脫逃

▲▼一架從摩洛哥飛往土耳其的班機緊急迫降在西班牙巴塞隆納。（圖／路透）

▲一架從摩洛哥飛往土耳其的班機緊急迫降在西班牙巴塞隆納。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

非洲難民逃往歐洲的方式有百百種！一架從摩洛哥飛往土耳其的廉價航空班機昨（7）日緊急迫降在西班牙巴塞隆納，原因是機上一名婦女聲稱「羊水破了」，結果導致機上其餘28人趁亂奔逃，警方成功追捕16人、另外12人在逃中，然而該名婦女並無分娩跡象。

根據《BBC》、《CBS News》，該架航班為土耳其廉價航空公司「飛馬航空」（Pegasus Airlines）的班機，機上載有228名乘客，該架飛機預定從摩洛哥最大城市卡薩布蘭卡飛往土耳其伊斯坦堡，豈料當地時間7日上午4時30分一名女性乘客聲稱「羊水破了」要求班機緊急迫降，最終該架班機降落在西班牙巴塞隆納埃爾普特拉機場（El Prat airport）。

西班牙中央政府駐加泰隆尼亞代表團官員表示，當班機迫降西班牙巴塞隆納，機艙門打開的瞬間，28名乘客便乘亂從飛機逃出停機坪，警方最後成功追捕16人，其中5人表達需求後，被航空公司人員接回前往土耳其伊斯坦堡的班機上，其他人則被驅逐回摩洛哥。

該名聲稱羊水破了的女性乘客被緊急送往醫院，不過她並未出現分娩的跡象，最後她被以擾亂公共秩序的罪名緊急逮捕，預計將被驅逐出境。

該架班機延誤3個多小時後，最終於當地時間下午1時10分抵達土耳其伊斯坦堡。

其實去年11月5日，西班牙馬略卡島也曾發生過類似事件。阿拉伯航空同一航線的班機因為男性乘客疑似出現昏迷症狀而緊急迫降，該名男乘客明顯罹患糖尿病，結果12名摩洛哥人選擇乘亂逃脫，最終還是被警方逮捕。

報導分析，上述事件引發民眾對於歐洲機場安全與移民路線的嚴重疑慮，外界猜測這種被西班牙媒體謔稱為「patera aérea」、或透過空中航班進入歐洲的方法，恐怕已是開創先例。

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