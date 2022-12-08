彩迷3千賭「韓國輸」樂捧34萬獎金　彩券行曝原因：招財貓光顧

記者高堂堯／南投報導

世足賽將進入8強淘汰賽、爆冷賽事結果不斷，收視人氣和運動彩買氣也節節高升；有3名彩迷在日前小組賽期間，前往赴埔里鎮「鑫來旺」彩券行簽注，幸運猜中南韓對迦納之役的比數，每人只花3000元就各捧回高達38倍的34.2萬元獎金，業者透露，近日有一隻流浪貓常常到店裡光顧，果然連連開出大獎，顧客都稱奇表示牠是貨真價實的「招財貓」。

▲埔里鎮鑫來旺彩券行近日有「招財貓」光顧，果然連連開出大獎。（圖／鑫來旺彩券行提供，下同）

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本屆卡達世足賽於11月21日開踢，分配在H組的南韓隊雖大爆冷門，連續以2:1比數逆轉擊敗歐洲強權德國隊、葡萄牙隊，順利晉級至16強淘汰賽，但也曾在上月28日以2:3輸給無緣晉級的迦納隊，主將孫興慜還當場流下英雄淚。

▲南韓於世足小組賽意外輸給迦納，國腳一哥孫興慜淚灑球場。（圖／路透）

鑫來旺彩券行老闆陳冠雄表示，11月28日當天有3名自稱結拜兄弟的好友登門簽注運動彩，各自出資3000元，竟然分毫不差地猜中南韓對迦納的最後2比3的比數，總共賺到102萬6000元獎金，由3人平分。

而最近店裡常有一隻毛色黑白紛陳的流浪貓出沒，像12月4日當天，有幾名彩迷上門目不轉睛地盯著電視上轉播的世足賽事，這隻貓兒就從悄悄從座椅底下鑽過、又跑上階梯左顧右盼，也把彩迷們逗得大樂，認為是「招財貓」準備送財入袋了。

▲埔里鎮鑫來旺彩券行近日有「招財貓」光顧，果然連連開出大獎。（圖／鑫來旺彩券行提供）

不僅如此，鑫來旺彩券行近5年來更完成「四大滿貫」：2度在除夕當天開出大樂透2.17億、今彩529頭獎800萬，南投縣首張雙贏彩頭彩1500萬，今年4月與台北市彩券行同時開出威力彩頭獎9.5億，11月7日和本月5日也都開出今彩539頭獎；陳冠雄指出，除了「招財貓」帶來好運，包括民俗專家等多人都認為位於台灣中心點的埔里，匯集合歡山流下的「財水」，自家店門對面又有郵局、加油站，更是旺上加旺。