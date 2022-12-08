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社會 社會焦點 保障人權

雲警威力掃黑KTV、酒店、小吃部　3天查獲81人移送

▲虎尾警分局自12月5日至7日執行專案出勤202人、臨檢70處所、路檢14處、巡邏22班，執行績效威力掃蕩擴大臨檢勤務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾警分局自12月5日至7日執行專案出勤202人、臨檢70處所、巡邏22班，執行績效威力掃蕩擴大臨檢勤務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局為展現政府執法決心，昨（7）日晚間19時至23時規劃威力掃蕩專案勤務，由警察局局長李謀旺親自主持勤教，通令所屬展開「系統性掃黑」，針對轄區KTV、酒店、小吃部、等有危害治安之場所，執行強力掃蕩擴大臨檢加強清查不法，並與縣政府相關局處聯合稽查，實施第三方警政。

虎尾警分局指出，警方持續致力穩定當前治安，清查轄區中有不法分子及黑道幫派經營、依附、圍事、賴以為生之行業相關等場所，執行擴大臨檢加強清查不法，發現有違法情事，就立即執行掃蕩，以聯合稽查實施第三方警政，依刑事及行政處分雙管齊下阻斷幫派分子經濟來源。

▲虎尾警分局自12月5日至7日執行專案出勤202人、臨檢70處所、路檢14處、巡邏22班，執行績效威力掃蕩擴大臨檢勤務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾警分局自12月5日至7日執行專案出路檢14處、巡邏22班，執行威力掃蕩擴大臨檢勤務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣虎尾警分局長廖志明表示，自12月5日至7日執行專案出勤202人、臨檢70處所、路檢14處、巡邏22班，執行威力掃蕩擴大臨檢勤務迄今共計查獲公共危險14件14人，毒品案12件12人，詐欺案18件18人、竊盜11件11人，槍砲彈刀、恐嚇取財、妨害自由、傷害等各類犯罪26件26人。

▲虎尾警分局自12月5日至7日執行專案出勤202人、臨檢70處所、路檢14處、巡邏22班，執行績效威力掃蕩擴大臨檢勤務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警察局局長李謀旺親自主持勤教，通令所屬展開「系統性掃黑」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警察局長李謀旺指出，警方將持續執行本專案勤務，以維護治安平穩，除實施密集性擴大臨檢勤務外，另採「臨檢處所周邊同步封閉式路檢」及「聯外道路路檢」等方式，透過強力約制防範可能衍生之衝突事件，避免聚眾鬥毆、街頭暴力事件再次發生，整合全體警力，運用霹靂手段，掃除地區治安之亂源。

雲林縣警察局再次呼籲，絕不容許黑道、幫派及暴力犯罪等非法行為影響民眾生活，針對任何暴力案件將均深入追查幕後不良幫派、組織，刨根溯源，加強掃蕩，斬斷金流，宣示嚴懲不法，以安民心。

▲虎尾警分局自12月5日至7日執行專案出勤202人、臨檢70處所、路檢14處、巡邏22班，執行績效威力掃蕩擴大臨檢勤務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警察局局長李謀旺親自主持勤教，通令所屬展開「系統性掃黑」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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