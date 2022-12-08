跨年元旦車潮湧現時間曝　省道防23處地雷「蘇花恐連塞12小時」

▲元旦連假將出現大量出遊車潮，台9線蘇花路廊將是地雷路段。（資料圖／記者游芳男翻攝）

記者李姿慧／台北報導

元旦將有3天連假，防疫鬆綁，預期將湧現大量跨年出遊車潮，公路總局預估南下車流將自12月30日下午湧現，12月31日至明(112)年1月2日上午都有觀光車潮，收假車流則自1月1日中午後至2日出現，省公路有23處地雷易塞路段，其中台9線蘇花路廊包含蘇花改1月2日收假車流恐連塞12小時。

112年元旦連假自111年12月31日起至112年1月2日有3天假期，公路總局表示，元旦連假除返鄉及收假旅次，預計以觀光旅遊及參加元旦跨年活動旅次為主，預估車潮將自12月30日下午起出現，觀光旅遊車潮將於12月31日至1月2日上午於各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮則預計自1月1日中午起至1月2日出現。

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公路總局也預測省道將有23處易壅塞路段，地區的主要幹道包括台1線水底寮路段、台9線蘇花公路、南迴公路、麻里巴橋路段、台61線鳳鼻~香山路段、竹南路段及中彰大橋路段等。

其中台9線蘇花路廊包含蘇花改則預測1月2日當天最塞，收假車潮將自當天上午8時湧現，晚間8時候才能紓解，恐連塞12小時。

▲台9線蘇花改路廊在元旦連假收假日恐連塞12小時。（資料圖／記者王兆麟翻攝）

銜接高速公路路段則有台18線接國3中埔交流道、台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、台74線接國3快官及霧峰交流道、台86線接國3歸仁交流道、台86線接國1仁德系統及台88線鳳山~五甲等。

重要觀光風景地區鄰近易塞路段則包括台2線福隆路段及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線大溪路段、台3線大湖段段、台9線礁溪路段、台14甲線清境路段、台21線日月潭周邊及台26線楓港~墾丁路段等。

公路總局表示，為紓解省道壅塞也已規畫疏導措施，包括替代道路、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制、大貨車時段性禁行管制、省道即時路況資訊提供，並協調警方加強壅塞路段交通秩序維護及加強違規取締；另於蘇花路廊實施大客車優先行駛措施，鼓勵民眾搭乘公共運輸。

▼元旦連假易塞路段時段。（圖／公路總局）

