撞休旅車害衝民宅　惡男肇逃落網「酒測值0.91」烈酒混阿比害的

▲北港警方根據沿途監視器畫面以車追人，迅速在事發後2小時找到酒駕肇逃的楊姓駕駛，其車頭嚴重毀損。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林水林鄉尖山村今（7）日發生車禍肇逃案件，一輛休旅車遭自小客車衝撞後，失控撞入民宅，造成車上一名1歲幼童額頭受傷，離譜的是，自小客車竟逕自駛離現場，留下休旅車一家四人與凌亂不堪現場。警方警方獲報後擴大調閱路口監視器，揪出肇逃楊姓駕駛，其酒測值高達0.91，訊後依公共危險罪函送偵辦。

北港警分局說明，今日下午14時17分左右，楊姓男子駕駛色自小客車，行駛產業道路由北往南轉出縣道164線時，撞上由西往東的黑色休旅車，導致休旅車失控衝入路旁民宅，休旅車上一對夫妻載2幼童飽受驚嚇，坐在後座兒童安全座椅上1歲幼童額頭擦挫傷，幸經送醫治療後無大礙。

肇事楊姓駕駛到案後聲稱，自己中午友人餐敘，喝完烈酒混加俗稱「阿比」藥酒後酒駕，肇事後因害怕不敢面對，心生恐懼而未下車察看逕自逃逸。北港警分局案發後隨即依沿途監視器畫面蒐證以車追人，迅速在事發後2小時找到酒駕肇逃的楊男，實施酒測，測值仍高達0.91，楊男坦承酒駕肇逃，訊後遭依公共危險罪函送法辦。

▲休旅車失控衝入路旁民宅，休旅車上一對夫妻載2幼童飽受驚嚇，亦造成後座兒童安全座椅上1歲幼童額頭擦挫傷，幸經送醫治療後無大礙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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