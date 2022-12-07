　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

撞休旅車害衝民宅　惡男肇逃落網「酒測值0.91」烈酒混阿比害的

▲北港警方根據沿途監視器畫面以車追人，迅速在事發後2小時找到酒駕肇逃的楊姓駕駛，其車頭嚴重毀損。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港警方根據沿途監視器畫面以車追人，迅速在事發後2小時找到酒駕肇逃的楊姓駕駛，其車頭嚴重毀損。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林水林鄉尖山村今（7）日發生車禍肇逃案件，一輛休旅車遭自小客車衝撞後，失控撞入民宅，造成車上一名1歲幼童額頭受傷，離譜的是，自小客車竟逕自駛離現場，留下休旅車一家四人與凌亂不堪現場。警方警方獲報後擴大調閱路口監視器，揪出肇逃楊姓駕駛，其酒測值高達0.91，訊後依公共危險罪函送偵辦。

北港警分局說明，今日下午14時17分左右，楊姓男子駕駛色自小客車，行駛產業道路由北往南轉出縣道164線時，撞上由西往東的黑色休旅車，導致休旅車失控衝入路旁民宅，休旅車上一對夫妻載2幼童飽受驚嚇，坐在後座兒童安全座椅上1歲幼童額頭擦挫傷，幸經送醫治療後無大礙。

肇事楊姓駕駛到案後聲稱，自己中午友人餐敘，喝完烈酒混加俗稱「阿比」藥酒後酒駕，肇事後因害怕不敢面對，心生恐懼而未下車察看逕自逃逸。北港警分局案發後隨即依沿途監視器畫面蒐證以車追人，迅速在事發後2小時找到酒駕肇逃的楊男，實施酒測，測值仍高達0.91，楊男坦承酒駕肇逃，訊後遭依公共危險罪函送法辦。

▲北港警方根據沿途監視器畫面以車追人，迅速在事發後2小時找到酒駕肇逃的楊姓駕駛，其車頭嚴重毀損。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲休旅車失控衝入路旁民宅，休旅車上一對夫妻載2幼童飽受驚嚇，亦造成後座兒童安全座椅上1歲幼童額頭擦挫傷，幸經送醫治療後無大礙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►中山高物流車追撞賓士　民眾拍下「2個三星徽」引熱議

►雲林休旅車遭撞失控衝民宅　1歲童額頭擦傷...肇事車跑了！

►台鐵工程車撞電桿車尾甩90度！2人送醫現場血跡斑斑...影片曝光

►國1追撞！休旅車頭塞進大貨車尾　駕駛腦漿外溢當場死亡


►在家自己煮「花月嵐拉麵」！划算又簡單，囤起來隨時享受

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
快訊／分手Wendy！孫生首發聲
人夫被4嫩妹綁架　性侵長達12小時
離世前踏踏告別　媽換尿布見「同部位印記」淚崩
廖科溢遭控劈腿！承諾年底結婚卻娶女主播　前女友怒公開證據
快訊／魔獸驚喜現身！全場學生嗨了
誇張畫面曝！遊覽車硬擠台74線機車道　車主找到了
傳「高虹安副手是他」！20年專業　經歷藍綠四首長
快訊／北市信義區驚傳女子墜樓　無生命跡象

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

撞休旅車害衝民宅　惡男肇逃落網「酒測值0.91」烈酒混阿比害的

酒駕高速自撞石墩害死女友　賓士男：不記得為何開車...下場慘了

天兵畫面曝！遊覽車誤闖台74線機車道　車主找到了...最高罰1800

快訊／北市信義區驚傳女子墜樓　無生命跡象送醫搶救

潮牌合作落空還結怨　貴婦創辦人挨告喊冤：幫公司賺大錢

外籍男「電話不間斷」　客運司機雙語怒吼：嘎哇落車！Get out！

桃園婦欠錢周轉誤信詐團融資淪為車手　桃警溯源破獲主嫌到案

中山高物流車追撞賓士　民眾拍下「2個三星徽」引熱議

花蓮2男捕鰻苗遭大浪捲走「1死1失聯」　搜救2天尋獲失蹤者遺體

陽明交大30年巨大老榕樹突腰斬　對向休旅車慘遭擊中

基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到

吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

調皮男拿假人頭嚇同事　她轉頭對眼瞬間狂尖叫

開暖爐幫柴取暖外出卻火警　牠全身燻黑被救出嚇壞趴地

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

車停路邊被撞謊稱受傷　控駕駛肇逃！反吃官司

橘衣怪男持刀+奪騎士鑰匙！　喊「載我找媽」遭警圍捕求饒

撞休旅車害衝民宅　惡男肇逃落網「酒測值0.91」烈酒混阿比害的

酒駕高速自撞石墩害死女友　賓士男：不記得為何開車...下場慘了

天兵畫面曝！遊覽車誤闖台74線機車道　車主找到了...最高罰1800

快訊／北市信義區驚傳女子墜樓　無生命跡象送醫搶救

潮牌合作落空還結怨　貴婦創辦人挨告喊冤：幫公司賺大錢

外籍男「電話不間斷」　客運司機雙語怒吼：嘎哇落車！Get out！

桃園婦欠錢周轉誤信詐團融資淪為車手　桃警溯源破獲主嫌到案

中山高物流車追撞賓士　民眾拍下「2個三星徽」引熱議

花蓮2男捕鰻苗遭大浪捲走「1死1失聯」　搜救2天尋獲失蹤者遺體

陽明交大30年巨大老榕樹突腰斬　對向休旅車慘遭擊中

繞路半小時「送心儀妹上班」　結局尷尬！哥們錯愕：300萬名車欸

台積電赴美設廠「技術外流」？　律師：有聽過美國人偷智慧財產嗎

友年薪90萬「扛房貸1000萬」　他酸哪來的勇氣？網見職業：穩爆了

王鴻薇下戰帖辯「核二、三延役」　吳怡農詫異：她沒跟侯友宜談過？

孫生首回應分手Wendy！　沉默一夜…收百則訊息曝近況：我也累了

中研院P3實驗室難重起　莊人祥：不影響防疫「有需求國防部可支援」

驚！「金馬御用男星」超商結帳報電話　回家後竟收訊息：可以加好友嗎？

軒尼詩打造「彩虹籃球場」現身南港　催出打卡新地標

他舉名日劇評吳怡農「change」口號　狠酸：知道自己在說什麼嗎？

建議王柏融做自己　陳文賓：打起來就是勵志故事

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

社會熱門新聞

高雄酒店臨檢長腿妹站一排　驚見超「兇」世足裝

北市酒店大臨檢！　酒店妹「只穿比基尼」排隊

快訊／北市驚傳雙屍案！2男陳屍房內已屍僵

KTV找傳播妹　男摸到「下面一包」崩潰揍人

她蝦皮賣「BT21」OK繃1組30元慘了！

外送員「機車進百貨」送餐　漢神巨蛋怒了

越南女來台念大學下海　林森北套房接客價碼曝　

一次2000元！越南大奶妹嬌喘聲穿牆被抄

富二代身亡小三攜子驗DNA　高大成曝秘辛

即／北市信義區女子墜樓　無生命跡象搶救中

國防部憲兵盜照！女子100私密照慘被外流

知名網購牛肉麵少東　竟是合成大麻製毒師

岳父說公司要賣了　女婿籌錢買股撈115萬被訴

秦綾謙淚控遭削1230萬　前夫一句冷回

更多熱門

相關新聞

酒駕自撞橋墩害死女友　賓士男慘了

酒駕自撞橋墩害死女友　賓士男慘了

台北市9月2日凌晨發生賓士車在建國高架道路，高速自撞砸到石墩的嚴重車禍，車上1對男女傷重送醫，坐在副駕駛座的陳姓女子不治身亡，李姓駕駛因昏迷抽血換算酒測值高達0.201mg/L，李男清醒後表示不記得自己為什麼會開車，但對害死女友感到懊悔，死者家屬則驚訝從沒聽過陳女有交往對象，台北地檢署7日依酒駕致死罪起訴李男。

國道物流車追撞賓士　「2個三星徽」照片引熱議

國道物流車追撞賓士　「2個三星徽」照片引熱議

雲林休旅車遭撞失控衝民宅　肇事車跑了！

雲林休旅車遭撞失控衝民宅　肇事車跑了！

斗六警賴立祥獲頒全國績優警勤區

斗六警賴立祥獲頒全國績優警勤區

愛與堅毅典範　雲林家扶18自強家庭家長獲表揚

愛與堅毅典範　雲林家扶18自強家庭家長獲表揚

關鍵字：

車禍肇事逃逸酒駕雲林北港警分局水林鄉

讀者迴響

熱門新聞

純按摩「一推X出來」　男大生嘆人生最羞恥

快訊／男星無預警宣布結婚！

孫生認分手「被爆就是無法跟女友做愛」！原因曝光

來台追台灣男友　土耳其空姐：等你當完兵

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

JKF女郎又出事！黑男班底正妹私密片外流

高雄酒店臨檢長腿妹站一排　驚見超「兇」世足裝

浩子環遊世界錢花光…緊牽老婆租國民車

北市酒店大臨檢！　酒店妹「只穿比基尼」排隊

峮峮「和羅志祥尷尬關係曝光」！節目班底突被撤換

淡水BBQ套房228萬求售被嫌貴　網一看照驚：人還坐在馬桶上

全聯隱藏1好物超熱賣！她狂掃6瓶：怎麼可以不拿

爆乳議員謝票「比基尼洗車」？找到本尊了

網紅釣魚遭電死！身體都被「燙直了」

肯德基連續14天「買1送1」

更多

最夯影音

更多
基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到

基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到
吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

調皮男拿假人頭嚇同事　她轉頭對眼瞬間狂尖叫

調皮男拿假人頭嚇同事　她轉頭對眼瞬間狂尖叫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面