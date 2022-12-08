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高雄史無前例「跨年跨2次」　元旦再辦演唱會！重磅卡司曝光

▲▼高雄史無前例「跨年跨2次」，元旦再辦演唱會！重磅卡司曝光。（圖／高雄市文化局提供）

▲高雄史無前例「跨年跨2次」，元旦再辦演唱會。（圖／高雄市文化局提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄史無前例「跨年跨兩次」！高雄流行音樂中心不缺席，宣布將在明年1月1日接棒夢時代，於海風廣場舉辦「高流幸福式」跨年晚會。今（8）日同步公布重磅卡司，包含韋禮安、林宥嘉、9m88、蘇慧倫等人，讓元旦就像擁有像跨年晚會一樣的全套跨年，希望大家找回在疫情中失去的激情，揮別疫情陰霾，迎向幸福的2023。

高流今宣布「高流幸福式」跨年晚會將在明年1月1日，晚間8點於海風廣場舉辦。卡司陣容包括實力派歌手林宥嘉、90s首席怪潮玉女蘇慧倫、首位登上日本知名串流頻道THE FIRST TAKE的台灣歌手韋禮安。

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▼2023高雄跨年高流幸福式演唱會！重磅卡司曝光。（圖／高雄市文化局提供）

▲▼高雄史無前例「跨年跨2次」，元旦再辦演唱會！重磅卡司曝光。（圖／高雄市文化局提供）

▲▼高雄史無前例「跨年跨2次」，元旦再辦演唱會！重磅卡司曝光。（圖／高雄市文化局提供）

另外，還有第33屆金曲獎最佳作詞人得主熊仔、主持人羅時豐、新世代爵士女伶9m88、破億神曲製造機蕭秉治、甫發行專輯的創作歌手白安、入圍金曲最佳樂團獎的TRASH，以及高雄在地歌手林宗興，陣容堅強，精彩可期。

▼2023高雄跨年高流幸福式演唱會！重磅卡司曝光。（圖／高雄市文化局提供）

▲▼高雄史無前例「跨年跨2次」，元旦再辦演唱會！重磅卡司曝光。（圖／高雄市文化局提供）

▲▼高雄史無前例「跨年跨2次」，元旦再辦演唱會！重磅卡司曝光。（圖／高雄市文化局提供）

「高流幸福式」演唱會將由凍齡男神黃子佼來主持，面對跨滿24小時的跨年晚會，黃子佼忍不住開玩笑道：「誰像我跨年是從台灣頭跨到台灣尾，還從年尾跨到年頭？」

黃子佼也稱讚，這一次高雄市真的很用心，兩場活動滿滿重磅卡司，誠意十足，想看明星的觀眾再也不用陷入選擇困難。

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