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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳「高虹安的副手是他」　20年工務專業、經歷藍綠四首長

▲林智堅、陳炳煌。（圖／翻攝新竹市政府網站）
▲陳炳煌（右）在新竹市府工務體系20年資歷，後來轉任前新竹市議長謝文進的幕僚長。（圖／翻攝新竹市府網站）

記者陳凱力／新竹報導

有媒體報導，新竹市準市長高虹安的副手人選，有可能由中華大學土木與工程資訊學系兼任助理教授陳炳煌出任，由於陳炳煌除了土木與工程專業，還曾歷經藍綠多位市長的跨黨派特質，消息一出，地方人士討論頻頻。

陳炳煌1981年開始於新竹市政府擔任建設局技士，一路從建設局技士、工務局技士、工務局土木工程課課長、工務局技正坐上來，於1997年蔡仁堅上任後受到青睞，開始擔任工務局長，之後經歷林政則市長、許明財市長、林智堅市長，因組織改造關係，陳炳煌由局長變成處長，可說是「鐵打的衙門流水的官」，不論市長寶座更迭，陳炳煌一級局處首長的位置都屹立不搖。

▲高虹安謝票。（圖／競辦提供）

▲高虹安辦公室對此並未正面回應，僅表示內閣團隊緊鑼密鼓徵詢人才中，確定人選會在合適時間向外界報告。（圖／競辦提供）

2017年，陳炳煌因遠雄建設於新竹的御莊園建案遭市府勒令停工，遭到附近居民質疑違法核發建照，向檢方告發涉嫌貪污圖利，雖經調查後，陳炳煌獲不起訴，不過陳也在同年底離開20年的竹市府公務體系，轉任新竹市議會謝文進議長的幕僚長。2018年，謝文進也因與林智堅角逐新竹市長，謝林多年的合作關係宣告完全破裂。

「副手消息」地方正反兩極，有人認為消息內容可靠，但也有親近高虹安的地方人士認為「不太可能」。該人士透露，陳炳煌的確是一個好人選，然而陳炳煌的背後色彩也可能造成爭議，高不可能不知道，認為她應該會選擇迴避風險，同時該名人士也透露，日前高虹安的確積極廣徵人才，「請大家有好的人選都推薦給她」，但最決定如何，其實這些推薦的人並不清楚。

對於「出任副手」的消息，目前未獲陳炳煌回應；高虹安辦公室則表示，內閣團隊緊鑼密鼓徵詢人才中，確定人選會在合適時間向外界報告。

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