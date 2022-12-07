選後內閣請辭第一人！徐國勇首發聲　2句話埋未來伏筆

▲內政部長徐國勇成為大選後內閣請辭的第一人。（圖／記者屠惠剛攝）



文／中央社

內政部長徐國勇入閣6年，歷任3任院長，從行政院發言人到內政部長，始終扮演內閣重要角色，如今成為選後內閣請辭第一人，被賦予許多政治解讀，他則以緣起緣滅四兩撥千斤回應，埋下未來動向伏筆。

請辭獲准後，徐國勇透過役政署副署長徐健麟在媒體群組中表示，全家感謝總統的栽培信任，永銘在心，也感謝歷任首長的支持，得以有行政院閣員的行政服務機會；「緣起緣滅，有緣必能在社會民間各個領域相會」。

徐國勇出身貧困家庭，小時候父母在士林市場擺攤賣魯肉飯，他苦讀考上師專，曾任特教老師、律師，在大學同學、民進黨前主席卓榮泰引薦下從政參選，開啟了他意外的政治生涯。

口才便給、反應快速，是徐國勇從政給人最鮮明的印象，他在台北市議員、立法委員任內表現突出。民進黨重返執政後，2016年10月被延攬入閣，擔任行政院發言人、2018年7月內閣改組，轉任內政部長，歷任林全、賴清德和蘇貞昌3任院長。

接掌「天下第一大部」的內政部後，徐國勇推動都市更新、危老重建、社會住宅等業務，並聚焦強化治安、掃黑掃毒等重點工作，尤其在警消相關權益的保障，連國民黨立委游毓蘭也在臉書不吝肯定他雖有不足，但仍有所貢獻。

▲徐國勇以緣起緣滅四兩撥千斤回應，埋下未來動向伏筆。（圖／記者李毓康攝）



跟隨徐國勇多年的幕僚徐健麟表示，徐國勇任內積極為國道警察爭取「危險加給」，過程中一度卡關，親自帶著行政院審核薪資的官員，到國道上實地體驗國道員警工作的危險性，最後成功爭取到這筆經費。

徐健麟說，有一次徐國勇前往中部山區視察救災工作，基層救災人員反映勘災車輛不足，因徐國勇是獅子會成員，回到台北馬上向各分會勸募。因為徐國勇的影響力，4年來為各級警消單位勸募到超過20部勘災、救災車輛。

不過，徐國勇也因警察人事，多次傳出與時任警政署長的陳家欽交鋒，甚至因將陳家欽函送法辦，引發蘇貞昌重話回應，掀起政壇波瀾。

民進黨在九合一敗選後，治安問題遭外界質疑是敗選原因之一，隨即就傳出徐國勇請辭消息，雖然第一時間未獲證實，但包括辦公室開始打包、徐健麟轉任役政署副署長，早已有跡可循。

政治性格濃厚的徐國勇，不僅在內閣扮演重要角色，也是民進黨內戰將，多次被點名披上戰袍參選縣市長，雖都沒有成真，但可看出他備受高層肯定。

但從小受到氣喘所苦，頸椎也因長年工作受傷，徐國勇這幾年都沒好好休息，健康亮紅燈，這幾天住院治療，今天請辭獲獲准，成為民進黨敗選後首位卸任閣員，沉潛一段時間後，隨著民進黨重整隊伍，如同他在離職後所說，黨內外都預期未來勢將「有緣再會」。

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