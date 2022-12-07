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遭爆插手高虹安小內閣　綠委：柯文哲處境似「葉爾欽效應」還更慘

▲高虹安、柯文哲。（圖／競辦提供）

▲卓冠廷爆料柯文哲與高虹安為安插人馬吵架。（圖／競辦提供）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨新北市議員當選人卓冠廷爆料，民眾黨主席、台北市長柯文哲曾與新竹市長當選人高虹安為了安插人馬吵架，柯文哲7日駁斥此說法並直言提告卓冠廷、拿他祭旗。對此，民進黨立委林俊憲就在臉書指出，柯文哲現在的困境就類似所謂的「葉爾欽效應」，甚至還更慘。

林俊憲表示，最近各縣市新當選首長都在密集徵詢小內閣人選，新竹市當然也不意外，他點出，而新竹市特別引人注目是因為大家都在看民眾黨班底能否順利「搬新家」，而柯文哲的態度也多少看得出一些端倪。他提到，過去幾年台北市府最常被人詬病的就是塞入一堆跟專業毫無相關的政務人事，例如明明市長自己最愛受訪、最愛失言，卻還要塞入龐大的發言人團隊，新政黨想要藉此培養自己的人才無可厚非，是否有助市政也可以再討論，但現在問題來了，「12月25號以後這群人怎麼辦？高虹安要全部照單全收嗎？」

林俊憲認為，柯文哲現在的困境就類似所謂的「葉爾欽效應」，甚至還更慘，當年戈巴契夫至少名義上還是蘇聯領袖，而柯文哲身上沒有任何公職，「一個擁有實權的地方首長會乖乖聽一位光桿主席的指示、全力幫助他選總統嗎？」更何況高虹安還不是正統「柯家軍」出身，這點高虹安可是不斷的在強調，暗示很明顯了。

林俊憲指出，接下來的一年，柯高兩人之間的互動一定會成為焦點，他喊話「勸柯文哲還是要儘早習慣，也千萬不能看到高虹安的版面比自己多就發脾氣」，再怎麼說高虹安畢竟是有民意基礎的首長，大家當然會更關注高虹安，如果連心魔這關都過不了，「還是趕緊放棄總統夢比較健康！」

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