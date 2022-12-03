養眼的來了！「2023新竹消防猛男月曆」限量千份　只抽不賣

▲新竹市消防局推出「2023消防形象月曆」，限量1000份、只抽不賣。（圖／新竹市消防局提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

為推廣新竹市各項防救災業務成果，新竹市消防局推出「2023消防形象月曆」，集結15位身材健美之消防及義消夥伴，呈現消防員專業、努力執行各項防救災工作之優質專業形象，限量1000份、只抽不賣。活動自即日起至12月11日（日）中午12時止，凡設籍新竹市並至活動網址回答防災常識題（https://reurl.cc/jRQk6y），即可獲抽獎資格。

消防局長李世恭指出，新竹市睽違7年再次推出形象月曆，今年以「火之詩」為主軸，找來15位身材健美之消防及義消夥伴合作拍攝，穿著各式消防服、搭配救災裝備器材，展現力與美的同時，也讓市民明白消防人員工作內容，再加上朗朗上口又好記的宣導標語，深化市民防救災之觀念與常識。

▲▼「2023消防形象月曆」集結15位身材健美之消防及義消夥伴，呈現消防員專業、努力執行各項防救災工作之優質專業形象。





2023消防形象月曆抽獎活動於「新竹市消防局」臉書粉絲專頁辦理，市民須先答對5題防災常識題，即可獲抽獎資格，也盼透過此次推廣活動，加強市民防火防災觀念，也落實防災教育向下扎根。

李世恭說，市府近年積極推動老舊住宅全面裝設住宅用火災警報器，本市設置火警自動警報設備、住宅用火災警報器戶數比例皆達99％以上，全力提升住宅防火機制、守護市民生命財產安全；另，一般火災造成致命多發生在夜間，民眾在睡夢中吸入濃煙，恐導致昏迷而無法逃生，住宅用火災警報器可發揮即時預警功效，提醒民眾及早應變。

▲▼活動自即日起至12月11日（日）中午12時止，凡設籍新竹市並至活動網址回答防災常識題，即可獲抽獎資格。

消防局指出，凡設籍新竹市之民眾，於活動網址填寫問卷、留下基本資料，並回答防災常識題，即可參加抽獎，活動自即日起至12月11日（日）中午12時止，歡迎新竹市民踴躍參加，一起為優質的新竹市消防同仁鼓勵打氣。

消防局說明，活動截止後將採抽籤方式，抽出1000名符合資格之民眾，並將獲獎名單公告在「新竹市消防局」臉書粉絲專頁，自12月13日（二）起開放至原登記單位領取，並攜帶身分證明文件進行身分核對，領取期限至12月19日（一）截止，逾期視同放棄。如對活動辦法有疑問可洽03-5229508分機461、460。