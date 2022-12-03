　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

養眼的來了！「2023新竹消防猛男月曆」限量千份　只抽不賣

▲2023新竹市消防猛男月曆。（圖／新竹市消防局提供）

▲新竹市消防局推出「2023消防形象月曆」，限量1000份、只抽不賣。（圖／新竹市消防局提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

為推廣新竹市各項防救災業務成果，新竹市消防局推出「2023消防形象月曆」，集結15位身材健美之消防及義消夥伴，呈現消防員專業、努力執行各項防救災工作之優質專業形象，限量1000份、只抽不賣。活動自即日起至12月11日（日）中午12時止，凡設籍新竹市並至活動網址回答防災常識題（https://reurl.cc/jRQk6y），即可獲抽獎資格。

消防局長李世恭指出，新竹市睽違7年再次推出形象月曆，今年以「火之詩」為主軸，找來15位身材健美之消防及義消夥伴合作拍攝，穿著各式消防服、搭配救災裝備器材，展現力與美的同時，也讓市民明白消防人員工作內容，再加上朗朗上口又好記的宣導標語，深化市民防救災之觀念與常識。

▲2023新竹市消防猛男月曆。（圖／新竹市消防局提供）

▲▼「2023消防形象月曆」集結15位身材健美之消防及義消夥伴，呈現消防員專業、努力執行各項防救災工作之優質專業形象。

▲2023新竹市消防猛男月曆。（圖／新竹市消防局提供）

2023消防形象月曆抽獎活動於「新竹市消防局」臉書粉絲專頁辦理，市民須先答對5題防災常識題，即可獲抽獎資格，也盼透過此次推廣活動，加強市民防火防災觀念，也落實防災教育向下扎根。

李世恭說，市府近年積極推動老舊住宅全面裝設住宅用火災警報器，本市設置火警自動警報設備、住宅用火災警報器戶數比例皆達99％以上，全力提升住宅防火機制、守護市民生命財產安全；另，一般火災造成致命多發生在夜間，民眾在睡夢中吸入濃煙，恐導致昏迷而無法逃生，住宅用火災警報器可發揮即時預警功效，提醒民眾及早應變。

▲2023新竹市消防猛男月曆。（圖／新竹市消防局提供）

▲▼活動自即日起至12月11日（日）中午12時止，凡設籍新竹市並至活動網址回答防災常識題，即可獲抽獎資格。

▲2023新竹市消防猛男月曆。（圖／新竹市消防局提供）

消防局指出，凡設籍新竹市之民眾，於活動網址填寫問卷、留下基本資料，並回答防災常識題，即可參加抽獎，活動自即日起至12月11日（日）中午12時止，歡迎新竹市民踴躍參加，一起為優質的新竹市消防同仁鼓勵打氣。

消防局說明，活動截止後將採抽籤方式，抽出1000名符合資格之民眾，並將獲獎名單公告在「新竹市消防局」臉書粉絲專頁，自12月13日（二）起開放至原登記單位領取，並攜帶身分證明文件進行身分核對，領取期限至12月19日（一）截止，逾期視同放棄。如對活動辦法有疑問可洽03-5229508分機461、460。

►雅詩蘭黛唇膏激殺2折還買一送一！口罩解封快補貨

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
訂600元Uber Eats晚餐　「熊貓外送員」拿去吃光了
爆乳妹「比基尼應援」！卡達球迷狂盯她胸前2球　竟還偷拍
去日本買鮮乳「旅日達人也選錯」！　糗喊：現在才知道
孟耿如突潰堤認「身心俱疲」！　隱忍黃子佼1個性
身分證「3碼中2碼」　星級飯店下殺2.2折
新北搶劫犯獄中來信道謝！警欣慰拆信　看完拳頭硬了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化人注意！路口狂增12處科技執法　12／8開罰「地點全曝光」

爆紅神曲真實上演！男偷拍女同事洗澡　傳訊求啪：就一次就好

她Uber Eats訂600元晚餐　「熊貓外送員」拿去吃光...超扯理由曝

快訊／台南觀海橋下驚見浮屍！全身腫脹疑「死亡逾2天」　身分待查

計程車違規左轉被撞「270度側翻」　妙齡女車頭粉碎...180度迴轉

倉庫旁雜物堆竄火　民眾滅不掉！金門警消出動7車16人救援

超大膽竊賊！偷完錢+手機「理完頭髮才走」　躲超商數錢被逮

交叉路口驚魂…女騎士遭小貨車猛撞　超恐怖「噴飛瞬間」全都錄

南投市1.5萬噸垃圾山又自燃　濃煙狂竄...民眾罵：不用蓋焚化爐了

養眼的來了！「2023新竹消防猛男月曆」限量千份　只抽不賣

藍武士擊沉無敵艦隊！　日本2比1逆轉勝西班牙

自撞畫面曝！插號誌上台74　「台中→彰化」桿子下落不明

自動轉帳金紙給靈界　快速摩擦像點鈔聲XD

騎士「義肢脫落」掉路中　暖司機下車撿起幫裝回！

他見前車底盤「掉出貓咪」　不顧赤腳！急衝下車救援

不吃泡麵調料包的「蔥」 戳洞＋搖晃瞬間完美分離

小球迷衝破保鑣找C羅討抱抱　他暖牽小手+蹲下簽名超寵粉

魔獸學中文「帳單念帳呆」　店員聽懂他開心到搖擺！

許維恩回應假包風波「不好的示範」　曝跟前任還有聯絡：王家梁都知道！

白紙運動延燒「小粉紅覺醒」　陸女哭喊：我們有人權嗎？

彰化人注意！路口狂增12處科技執法　12／8開罰「地點全曝光」

爆紅神曲真實上演！男偷拍女同事洗澡　傳訊求啪：就一次就好

她Uber Eats訂600元晚餐　「熊貓外送員」拿去吃光...超扯理由曝

快訊／台南觀海橋下驚見浮屍！全身腫脹疑「死亡逾2天」　身分待查

計程車違規左轉被撞「270度側翻」　妙齡女車頭粉碎...180度迴轉

倉庫旁雜物堆竄火　民眾滅不掉！金門警消出動7車16人救援

超大膽竊賊！偷完錢+手機「理完頭髮才走」　躲超商數錢被逮

交叉路口驚魂…女騎士遭小貨車猛撞　超恐怖「噴飛瞬間」全都錄

南投市1.5萬噸垃圾山又自燃　濃煙狂竄...民眾罵：不用蓋焚化爐了

養眼的來了！「2023新竹消防猛男月曆」限量千份　只抽不賣

鄭文燦論文抄襲道歉了！　朱立倫嘆：很遺憾，也覺得滿丟臉

台大碩士學位遭撤！論文被質疑是槍手代寫　鄭文燦：是我寫的！

彰化人注意！路口狂增12處科技執法　12／8開罰「地點全曝光」

鄭文燦論文爆抄襲　柯文哲指「老師有問題」籲台大別再混過去

麥當勞換「內用飲料杯」了！業者證實：門市將逐步轉換

紐約開520萬高薪徵「嗜血殺手」！　要懂如何大規模屠殺

爆紅神曲真實上演！男偷拍女同事洗澡　傳訊求啪：就一次就好

她Uber Eats訂600元晚餐　「熊貓外送員」拿去吃光...超扯理由曝

千人雨中排隊！搶拿白沙屯媽祖萬份月曆　信徒漏夜守候拿到笑嗨嗨

挑戰高端皮卡車市場！福特推歐洲專屬Ranger旗艦車型Platinum

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

社會熱門新聞

嘉明湖山難奇談！　清大生「握拳端坐」冰冷湖底

桃園2歲男童墜8F亡！媽出門20分鐘釀悲劇

狼醫性侵懷孕大姪女　騎乘小姪女被撞見

車插號誌桿飆台74　撞擊瞬間曝光

檢方將提當選無效　彰化45名當選人恐栽跟斗　

快訊／屏東男被小貨車撞飛　當場死亡

他拒檢沿路闖「警員3槍逼停」　他衝撞臨檢站原因曝

屏東1投票所被爆少發村長選票　屏東縣選委會回應了

搶劫犯獄中來信道謝　警讀完拳頭硬了！

想多點奶粉錢…新北25歲警偷3萬被逮下場曝

台74線1車連撞等停紅燈7車　1人頭胸挫傷

北大武山登山客步道滑倒　無生命跡象被尋獲

桃園再爆賄選案　檢察官將提起當選無效之訴

聯發科工程師寒舍艾美游泳亡　家屬心痛控9人

更多熱門

相關新聞

竹市再設2座無線電中繼台　涵蓋率全台第一

竹市再設2座無線電中繼台　涵蓋率全台第一

為提升救災救護現場無線電通訊品質及涵蓋率，新竹市政府今（111）年度增建無線電中繼台2座，總數量擴增至7座，密度全台第一；無線電訊號上、下鏈通達率分別達99.61%及99.94%，也為全台第一。新竹市代理市長陳章賢表示，透過增設中繼台，有效強化無線電覆蓋率，以達成救災通訊零死角為目標，保障消防同仁救災安全與提升救災效能，守護城市更有力！

火鳳凰+白衣天使　消防猛男月曆出爐

火鳳凰+白衣天使　消防猛男月曆出爐

收錄15款列車！「2023台鐵火車的故事」月曆明開搶　「限量600本」

收錄15款列車！「2023台鐵火車的故事」月曆明開搶　「限量600本」

肌肉男神似「朱軒洋」　驚現台中消防月曆

肌肉男神似「朱軒洋」　驚現台中消防月曆

新北消防猛男月曆來了！4正妹消防員插花

新北消防猛男月曆來了！4正妹消防員插花

關鍵字：

消防猛男月曆新竹市消防局

讀者迴響

熱門新聞

賓士女違停被按喇叭！後車見下一幕超愧疚

拜完月老！她被心儀男嗆噁心　過來人喊準

C羅曝退場時遭南韓球員「羞辱」

麥當勞又換飲料杯了！店員證實：不能帶走

高嘉瑜「抓戰犯」！史書華：我們被打成側翼

嘉明湖山難奇談！　清大生「握拳端坐」冰冷湖底

監獄主管「搞大受刑人肚子」結局傻眼

小情緒？吳怡農不甩記者「這一題」連3問　扭頭請其他媒體提問

大腸癌8徵兆曝　有症狀已中晚期

命中帶財、最旺夫的3大星座女

睽違12年晉級！南韓2比1葡萄牙

葡萄牙今晚尬南韓！運彩最高賠率500　30歲男砸8萬車拚

民進黨魁大黑馬！　大老力推「林飛帆」

日本人赴台餐廳喝水秒吐：這很噁

壽星住飯店3天2夜每人736元送早餐

更多

最夯影音

更多
藍武士擊沉無敵艦隊！　日本2比1逆轉勝西班牙

藍武士擊沉無敵艦隊！　日本2比1逆轉勝西班牙
自撞畫面曝！插號誌上台74　「台中→彰化」桿子下落不明

自撞畫面曝！插號誌上台74　「台中→彰化」桿子下落不明

自動轉帳金紙給靈界　快速摩擦像點鈔聲XD

自動轉帳金紙給靈界　快速摩擦像點鈔聲XD

騎士「義肢脫落」掉路中　暖司機下車撿起幫裝回！

騎士「義肢脫落」掉路中　暖司機下車撿起幫裝回！

他見前車底盤「掉出貓咪」　不顧赤腳！急衝下車救援

他見前車底盤「掉出貓咪」　不顧赤腳！急衝下車救援

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面