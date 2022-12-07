2023桃園跨年晚會韓團《VIVIZ》壓軸　市府邀市民跨年HIGH翻天

記者沈繼昌／桃園報導

「2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會」預計於今年12月31日晚間在高鐵桃園站前廣場盛大舉行，市府觀光旅遊局指出，今年將推出演唱會規格的跨年晚會，以「SHOW TAOYUAN 秀桃園」為主題，結合視覺、聽覺饗宴的跨年大秀，晚會主打「MIX MATCH」混搭秀，主持人由黃子佼、元氣女孩宇珊擔綱。並邀請「重磅韓國女團VIVIZ」壓軸演出，為桃園市民帶來一系列俏皮可愛的舞曲，陪伴桃園粉絲一起倒數迎新年。

▲桃園市政府今（7）日舉辦跨年晚會記者會，邀請知名女歌手丁噹現場獻唱。（圖／記者沈繼昌攝，下同）

桃園市副市長李憲明表示，隨著防疫政策逐漸放寬，民眾出遊與參加戶外活動意願提高，為提供在家悶太久市民朋友最棒的跨年體驗，今年精心策畫一系列重量級表演，以演唱會規格舉辦跨年晚會，讓桃園市民度過難忘跨年晚會。

▲副市長李憲明、丁噹與主持人黃子佼、宇珊主持啟用儀式。

李憲明指出，今年跨年晚會邀請二度聯手擔當主持人的黃子佼與宇珊，還特別規劃「MIX MATCH」混搭秀，民眾可看到由男團Ozone、女團PINK FUN、「偶像劇歌姬」丁噹、「MP回憶殺」蕭秉治、鼓鼓、「嘻哈R&B」熊仔、J.Sheon、同理、「療癒系歌手」宇宙人、白安、「電商女王」瑪菲司等知名藝人組合演出。同時還跨海邀請韓國女團「VIVIZ」擔綱桃園跨年壓軸，全台僅此1檔，陪民眾倒數，在精采煙火中一起迎接新年。跨年後還有「鄉民女神」吳卓源帶來最紮實有料跨年大秀，此外，在地的國立體大武術隊也將在晚會中表演，讓晚會節目更精采，歡迎市民朋友踴躍參加。

▲李憲明、丁噹與主持人黃子佼、宇珊呼籲市民踴躍參與。

市府觀旅局還說，今年跨年晚會特別提供2線「免費」跨年接駁專車，分為桃園線（紅線）及中壢線（綠線），自31日晚間6時起營運至翌日凌晨2時，前往會場民眾可分別至桃園火車站（後站）或桃園客運中壢公車站（A21）站轉乘機捷搭乘，「機場捷運」也將41小時營運不休班服務，讓民眾盡興瘋跨年。

民眾可透過「高鐵」、「市區公車」搭至A18高鐵桃園站，如需開車前往，可從國道2號「大竹交流道」下，走台31線省道，依交通指示牌行駛至會場。觀旅局提醒，12/31當日會場周邊將進行道路交通管制，籲請開車民眾出發前先至活動官網查詢交通管制相關訊息。

此外，跨年晚會當天會場將設置10公尺長光隧道讓民眾拍照打卡，有參加IG互動活動兌換限量發光扇及活動贈品，另規劃美食攤位，讓民眾有吃有拿。晚會前，官網將推出抽「VIP Pass」活動，民眾可於12月9日至12月15日至官網完成指定任務，即可獲得抽獎機會，限量10名（每人可得2張VIP Pass），中獎者於活動日可至會場服務台領取VIP Pass即可進入舞台前VIP區近距離感受藝人演唱魅力。

觀旅局強調，「2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會」全程由年代MUCH台、年代APP、MOD壹電視綜合台、壹電視YOUTUBE、壹電視APP、壹電視FB與桃園市政府觀光旅遊局「樂遊桃園FB」直播，歡迎民眾準時收看。更多晚會資訊將在「2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會」官網及「樂遊桃園FB」公布。

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