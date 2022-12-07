邱國正問藍委「吳怡農是誰？」　吳怡農稱「不奇怪」：部長很忙！

▲民進黨立委參選人吳怡農在小巨蛋前街頭短講。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

國防部長邱國正7日列席立法院外交國訪委員會進行就「新式教召、後備戰士暨全民防衛動員署執行成效」進行報告並備詢；面對藍營立委質詢時，邱國正語出驚人表示不知道吳怡農是誰，對此，吳怡農7日晚間街頭開講時被問及此事，吳回應，不認識我也不奇怪，「部長忙於國防事務，沒有時間關心地方選舉很自然。」

邱國正7日至立院備詢，對於全民國防議題，國民黨立委李貴敏質詢時指出，過去吳怡農提出全民皆兵時，你的前任（馮世寬）講說大家不要相信。邱國正則回應：「吳怡農是誰我也不知道。」讓李貴敏聽聞後驚訝道，吳怡農是誰你也不知道？邱國正回應，「我當然不知道，我為什麼要知道？」

李貴敏則追問邱國正，「不住在台北嗎？」邱國正表示，「我沒有住台北啊，我住新北。他講什麼我為什麼要知道」，邱直言，作戰自然就全民皆兵。

對於這段質詢的意外插曲，吳怡農表示，不認識我也不奇怪，邱國正忙於國防事務，沒有時間關心地方選舉很自然、可以理解，今天（李貴敏）的質詢重點也不是吳怡農是誰，而是全民國防應該如何落實。自己一貫認為，透過全民的準備提升社會韌性，這就是全民國防的落實。