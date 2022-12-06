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台電雲林區營業處長交接　許一女正式接任...盼積極開發電源

▲在台電配電處長楊顯輝（中）監交下，許一女(右)從顏錦義(左)手裡接下印信，宣誓就任雲林區營業處處長。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲在台電配電處長楊顯輝（中）監交下，許一女(右)從顏錦義(左)手裡接下印信，宣誓就任雲林區營業處處長。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台電雲林區營業處今（6）日舉行新、卸任處長交接典禮；儀式由台電公司配電處長楊顯輝擔任監交人，原任處長顏錦義調任台電台中區營業處處長，遺缺由原任職嘉義區營業處處長許一女接任，典禮場面簡單隆重。

監交人配電處長楊顯輝表示，卸任處長顏錦義工作積極盡職，在雲林服務近四年的期間領導團隊全力以赴，任內推動學校冷氣安裝計畫、164縣道美化下地等工程案皆圓滿完成；任內加速光電友善併網容量增加727MW，優異表現榮獲太陽光電發電系統商業同業公會頒發再生能源最友善服務區處長官獎；為推動安心職場讓員工上班無後顧之憂，於111年度開辦「職場互助教保服務中心」讓員工就近托育，上班安心放心，營造良善工作環境。

新任的處長許一女為人謙和，領導風格開明近人，在擔任嘉義區營業處處長期間，積極配合地方政府推動重大工程施作，包含嘉義市文化路架空線路下地計畫案、漁電共生、儲能案件等大型案場開發等，促進地方發展及配合政府發展再生能源政策功不可沒，另為加速供電時程及提供民眾穩定優質電力特成立施工班投入配電外線工程，並達技術傳承。

新任處長許一女指出，雲林為農業大縣，民以食為天，穩定供電除了讓人民生活無礙，亦可讓大家「顧飽肚」。雲林以農奠基，未來擘畫開拓工業及科技業的發展，如轄內斗南小東重劃區、中科虎尾園區標準廠房等產業園區啟動招商，已知科技大廠「矽品公司」已選擇落腳中科虎尾園區，將技術根留台灣已成趨勢，電力需求將更甚以往。

許一女說，除了穩定供電品質是台電的首要使命，開發電源亦是台電努力的方向，台電現今擘劃區域電網儲能計畫強化區域供電能力，協助台西綠能專區開發提高再生能源併網量，並持續推動轄區內強化配電線路防災韌性及設備汰換等工程，同時也將落實台電「誠信、關懷、服務、成長」的經營理念，對外加強與地方政府的溝通協調合作，儘量做到滿足用戶的用電需求，對內以台電一家精神出發，期許工安零災害、勞資和諧，共同營造友善安心的工作職場。

►聽Podcast #我在案發現場


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