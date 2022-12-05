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社會 社會焦點 保障人權

國1追撞！休旅車頭塞進大貨車尾　駕駛腦漿外溢當場死亡

記者蔡佩旻／雲林報導

國道中山高北上247.6公里今（5）日下午13時許發生追撞車禍事故，一輛黑色休旅車疑似為未注意前方車流回堵路況，追撞前方大貨車，休旅車駕駛林姓男子（58歲）身受重傷受困車內，雲林縣消防局、嘉義縣消防局派遣人車前往搶救，警消到場發現駕駛已明顯身亡，協助脫困後現場交由警方進一步調查事故原因。

▲國道1號北上247.6k斗南地磅前發生追撞事故,自小客車駕駛明顯死亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲國道1號北上247.6k斗南地磅前發生追撞事故，自小客車駕駛腦漿外溢噴飛車道、明顯死亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今日下午13時29分中山高北上斗南地磅站前、ETC架處發生追撞事故，由林姓男子駕駛黑色休旅車幾乎無煞車狀態高速墜前方大貨車，大貨車駕駛表示，當時前方車車多，車流均有降速狀態，突然聽到「碰」有感受到車子後方受撞擊，立即報警、通報119。駕駛說，卡車為載運肥料使用，目前是空車狀態。

▲國道1號北上247.6k斗南地磅前發生追撞事故,自小客車駕駛明顯死亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲國道1號北上247.6k斗南地磅前發生追撞事故，自小客車輪下無煞車痕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣消防局斗南分隊張竣翔說明，13時29分獲報國道自小客車追撞大貨車事故，由嘉義縣消防局與雲林縣消防局人員一同使用破壞器材，利用拖吊車將2車分離後施以破壞器材將受困車上人員救出，目視患者有腦漿外溢現象、判定明顯死亡。

▲國道1號北上247.6k斗南地磅前發生追撞事故,自小客車駕駛明顯死亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲國道1號北上247.6k斗南地磅前發生追撞事故，自小客車駕駛明顯死亡，警消協助脫困。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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