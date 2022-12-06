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糖都虎尾再傳陣陣甜蜜糖香　製糖開工五分車將穿梭市區

▲製糖期間，民眾可見五分車穿梭市區街道及鄉間蔗園，也是虎尾特有的景象。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今年台糖領頭成立「安全衛生家族」，廣邀16家廠商參與，共同提升職場安全意識、健全。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台糖虎尾糖廠擁有115年歷史，今(6)日舉行111/112年期製糖開工儀式，典禮由台糖公司總經理王國禧主持，並與雲林縣政府謝副縣長淑亞等與會貴賓一同舉香、拋蔗，並恭迎福安宮糖廠媽繞境廠區，祈求今年製糖期開工順利、風調雨順、人員平安健康。

全台唯一仍以五分車載運甘蔗的虎尾糖廠自即日起進入製糖季， 台糖公司表示，預計至明年3月底，總開工天數113天，採收甘蔗約28.29萬噸，生產2.57萬噸本土二砂，整體產糖率目標9.0%以上。近4個月的製糖期間，五分車將鳴笛穿梭市區與鄉間蔗園，糖廠煙囪陣陣甜蜜糖香撲鼻，都是糖都虎尾特有的景象。

▲製糖期間，民眾可見五分車穿梭市區街道及鄉間蔗園，也是虎尾特有的景象。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台糖王總經理與貴賓一同拋蔗祈福，祈求今年製糖期開工順利、人員平安健康。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台糖指出，虎尾糖廠通過ISO9001、ISO22000、HACCP、產銷履歷(TAP)等多項認證，所生產的本土二砂品質優良，風味獨具，深受民眾及業者的喜愛，在地糕餅業者每年舉辦「糖都文化祭」活動，共同行銷推廣「虎尾糖」。

▲製糖期間，民眾可見五分車穿梭市區街道及鄉間蔗園，也是虎尾特有的景象。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾糖廠保存完整糖業文化脈絡，2座大跨距磚造「酒精槽」最具代表性。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

廠內保存完整糖業文化脈絡，以糖鐵五分車及縣定古蹟—2座大跨距磚造「酒精槽」最具代表性，製糖結合觀光，打造「虎尾糖業文化體驗園區」，是親子出遊、網美必拍、文青必訪的熱門打卡景點；另配合水利署虎尾潮韌性城鎮水岸縫合計畫，部分廠區結合歷史糖鐵、生態自行車道及洪氾平原步道等，形成新的城市文化休閒廊道，營造符合虎尾慢活、多元的親水休憩環境。

台糖補充，今年虎尾糖廠特別參與勞動部「輔導事業單位改善工作環境及促進就業計畫」，並在雲林縣政府的協助與輔導下，領頭成立「安全衛生家族」，簽署安衛公約，廣邀16家廠商參與，透過教育訓練、經驗分享，共同提升職場安全意識、改善危害因子，保障勞工健康，健全工作環境。

▲製糖期間，民眾可見五分車穿梭市區街道及鄉間蔗園，也是虎尾特有的景象。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲製糖期間，民眾可見五分車穿梭市區街道及鄉間蔗園，也是虎尾特有的景象。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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