張麗善收當選證書！人事佈局啟動　文觀處長請辭...慰留中

▲張麗善連任第19屆雲林縣長，今日中選會人員正式頒發當選證書。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣長張麗善在2022九合一大選中，以5萬4899票之差勝選連任縣長，中選會中選今（6）日正式送交當選證書，張麗善笑說「這代表當選是沒問題的」，張麗善受訪透露小內閣異動，新任行政處長張耀文，民政處長則是蕭德恕。張麗善也提到，尚有異動還未確定，待確定後再對外公布。

雲林縣長張麗善受訪表示，民政處原來的張政國處長轉換跑道擔任雲林縣肉品市場董事長，遺缺由行政處長蕭德恕接任，行政處長則由工策會總幹事張耀文，目前先底定民政處及行政處與工策會異動，未來12月25日公布也會依此異動，另其他處室尚未確定，待確定再宣布。

對於文觀處長陳璧君一度請辭，張麗善說明，基本上會全力慰留，因為他表現非常的好，不僅是將農業大縣順利翻轉成觀光大縣，同時在藝文、觀光表現相當傑出，深受肯定與獲獎連連，包括在國際IAA組織得獎，殊榮打破以往甚至超越其他縣市，這份殊榮也屬於雲林縣政府及縣民，面對目前國際情勢，我們能夠突破並得獎，非常不容易，當然是極力慰留。



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