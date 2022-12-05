北港深夜「特技」片！白車高速甩尾...噴民宅跨疊路邊車

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港鎮昨（4）日晚間發生一起自小客車衝撞民宅案件，一輛白色自小客車疑似為閃避在路口迴轉的車輛，失控衝向民宅、四腳朝天，猛烈撞擊亦波及路邊停放車輛，黃姓駕駛膝蓋骨裂，幸無大礙，警方表示，該駕駛並無酒駕情事，詳細肇事原因將由北港警分局深入調查釐清。

▲雲林北港一名駕駛因閃避違規迴轉車輛，失控撞擊民宅，甩尾疊上路旁停放車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

昨日晚間20時許，北港鎮大同路樹腳里路段發生車輛衝撞事故，23歲黃姓男子駕駛白色自小客車行經該處，因閃避另輛於路口違規迴轉的車輛，導致失控高速衝撞民宅，甩尾彈飛波及路旁停放車輛，現場一片狼籍，所幸駕駛僅膝蓋輕微骨裂。

▲雲林北港一名駕駛因閃避違規迴轉車輛，失控撞擊民宅，甩尾疊上路旁停放車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方表示，所幸發生當下屋內無人，未造成他人受傷，經警方對其實施酒測亦無飲酒情形，詳細肇事原因將由本分局深入調查釐清。另追查肇事因素之一於路口迴轉車輛，已違反道路交通管理處罰條例第49條「未依規定違規迴轉」可開罰600至1800元罰鍰。

北港警分局呼籲，若駕駛人因貪圖方便任意未依規定違規迴轉， 致釀重大交通事故，除了交通違規處分，更必須負起相關刑、民事責任及鉅額賠償，甚至可能付出自己生命代價，提醒民眾務必遵守交通規則，小心駕駛方能平安到家。

▲路旁停放車輛遭波及，造成後車廂及車燈毀損。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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