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環球科技大學好聲「英」開賽！師生同台唱玩英語　全場嗨爆

▲2022環球科大「歡樂好聲英」比賽分別有來自台灣、印尼、馬來西亞等同學，上台演唱拿手的英語歌曲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2022環球科大「歡樂好聲英」比賽分別有來自台灣、印尼、馬來西亞等同學，上台演唱拿手的英語歌曲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

環球科技大學舉辦「2022環球好聲英」英語歌唱比賽，由學生事務處主辦，教務處通識教育中心協辦。比賽分個人組和團體組進行，分別有來自台灣、印尼、馬來西亞等同學，上台演唱拿手的英語歌曲，另外還有三位身障生參與比賽，師生一起嗨唱玩英語，寓教於樂。

曾擔任環球科大應用外語系主任，現專任公共事務管理研究所的李建宏教授，演唱了兩首英語歌曲，教職員工也有四位上場一起高歌。學生事務處學務長陳建宏表示，唱英語歌對身障生同學雖是一項挑戰，但學生在歌唱中所獲得的滿足和自信，價值非凡。

▲2022環球科大「歡樂好聲英」比賽分別有來自台灣、印尼、馬來西亞等同學，上台演唱拿手的英語歌曲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2022環球科大「歡樂好聲英」比賽分別有來自台灣、印尼、馬來西亞等同學，上台演唱拿手的英語歌曲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

活動中除了選手的英語演唱外，還邀請大德工商學生社團「傳播媒體社」，進行精彩的街舞表演，陳昶旭教務長說，歌唱競賽現場歡笑不斷，展現出環球對國際生和身障生的關愛，以及教學單位和行政單位一致為環球活動團結一心的氣象。

環球科大沈健華校長指出，為激發學生的英語學習動機，降低開口說英文的恐懼，特別舉辦環球好聲英歌唱比賽。希望藉由活潑的英語歌唱比賽，創造學生多元學習環境，進而提升學生學習英語成效，也展現環球在雲林推動外語能力的信念。

沈健華說，學生在課堂上屬扎根的基礎學習，然而要能使學生自然的學習外語並融入生活，歌唱比賽是一種絕佳方式。藉由娛樂性強的歌曲引導學生練習單字和正確發音，除了可以逐漸增加單字量與口語表達能力，也可透過比賽刺激學生的學習動機，間接養成學生藝術鑑賞能力，以及公開展演能力。

▲2022環球科大「歡樂好聲英」比賽分別有來自台灣、印尼、馬來西亞等同學，上台演唱拿手的英語歌曲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2022環球科大「歡樂好聲英」比賽分別有來自台灣、印尼、馬來西亞等同學，上台演唱拿手的英語歌曲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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