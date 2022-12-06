北港朝天宮悲心廣行祈福遶境　300年來首度進入雲林縣政府停駕

▲北港朝天宮媽祖聖駕創廟300年來首次全縣祈福遶境，今日下午停駕雲林縣政府，縣長張麗善率一級主管迎駕。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

疫情爆發以來影響全球甚巨，雲林北港朝天宮連續3年舉辦悲心廣行水陸大法會，2020年首次舉辦「悲心廣行水陸普度大齋勝會」聯合祈福、去年搭火車環台賜福，今年媽祖聖駕展開創廟300年來首次全縣祈福遶境，預定返抵朝天宮後，舉行水陸大法會。今(6)日下午停駕雲林縣政府，縣長張麗善率一級主管迎駕。

北港朝天宮指出，雲林不僅是農業大縣，更是宗教大縣，去年環島祈福之旅，把祝福帶到全台各地，今年從北港朝天宮出發，以慈悲的心，把祝福帶到雲林各鄉鎮市，要讓雲林成為溫馨的大縣，發揚媽祖濟世博愛的精神，讓全世界看見雲林的好。

▲北港朝天宮媽祖聖駕創廟300年來首次全縣祈福遶境，今日下午停駕雲林縣政府，縣長張麗善率一級主管迎駕。（圖／記者蔡佩旻攝）

今日下午14時許雲林縣長張麗善率一級主管與縣府員工迎駕祈福，媽祖鑾轎停駕約30分鐘即起駕繼續行程，今晚將駐駕斗六新興宮。雲林縣長張麗善表示，媽祖慈悲守護鄉親，透過遶境為眾生祈福、賜福，尤其現為末法時代五濁惡世、是非黑白分不清，媽祖婆期盼能弘揚孝道、淨化社會、行善立德，用善的行動來感染社會，發揮人性光明面。

▲北港朝天宮媽祖聖駕創廟300年來首次全縣祈福遶境，今日下午停駕雲林縣政府，縣長張麗善率一級主管迎駕。（圖／記者蔡佩旻攝）

「北港朝天宮悲心廣行雲林祈福遶境」此行除災祈安賜福遶境活動，將帶給全雲林更祥和，冥陽兩利，社會更樂利表示敬佩，並祈求「天上聖母」神威顯赫、香火鼎盛、信眾滿天下，保佑台灣風調雨順、國泰民安。

▲北港媽祖鑾轎啟程前於親民廣場讓民眾鑽轎底祈福。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲北港媽祖鑾轎啟程前於親民廣場讓民眾鑽轎底祈福。（圖／記者蔡佩旻攝）



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