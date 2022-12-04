雲林縣警局刑大副大隊長如廁倒地不治　死因出爐...同僚悲痛

▲47歲的林振順曾任西螺、斗六等警分局偵查隊長，破獲各大案件，任內表現優異，陞任雲林縣警察局刑事警察大隊副大隊長。（圖／資料照／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局刑事警察大隊副大隊長林振順昨日休假，晚間於斗六市訪友，向身旁朋友說要上廁所卻久久沒有回來，驚覺不對勁上前查看，發現林振順已倒在地上，立即通報救護車經送往台大雲林分院搶救後仍回天乏術，今（4）日上午10時許進行相驗，死因爲「心因性休克、心血管疾病發作」，家屬無意見。

雲林縣警察局刑事警察大隊副大隊長林振順享年47歲，警大國境系64期、1999年畢業服務於警界，於斗六警分局擔任偵查隊長屢獲佳績，查獲販毒案172案、槍砲案28案、詐欺集團17案、治平掃黑18案，2016年偵破重大槍砲案記有大功1次，另佳績記功53次、嘉獎1082支，2021年7月榮陞雲林縣警察局刑事警察大隊副大隊長。

▲今日10時45分由雲林地檢署檢察官率法醫相驗完畢，並開立相驗證明書。（圖／記者蔡佩旻攝）

今日上午相驗身上無明顯外傷，檢察官相驗結果出爐，為心因性休克。同僚私下透露，他對公事相當負責、選舉期間配合檢察官指揮調度大隊及各分局查察賄選業務，日以夜祭不眠不休，疑可能過於疲憊，成身體不適，疏忽未加注意，造成不幸，令人悲慟。

雲林縣警察局說明，刑大副大隊長林振順，任內發獲破多起毒品、槍砲等重大刑案，於昨（3）日晚間訪友期間如廁時，疑身體不適跌倒送醫不治，雲林警局失刑事英才，悲慟不已。並於今日10時45分由雲林地檢署檢察官率法醫相驗完畢，並開立相驗證明書，死因爲「心因性休克、心血管疾病發作」，家屬無意見。

▲今日10時45分由雲林地檢署檢察官率法醫相驗完畢，並開立相驗證明書。（圖／記者蔡佩旻攝）



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