鄭文燦之外還有！游智彬爆9人論文雷同：分割研究成果

▲新黨游智彬檢舉桃園市長鄭文燦論文抄襲後，再爆還有9人論文雷同。（圖／翻攝自游智彬臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新黨游智彬10月檢舉桃園市長鄭文燦碩士論文涉嫌抄襲，台大確認後決議撤銷鄭文燦國發所碩士學位。對此，游智彬感謝臺大的良心，也希望大家不要苛責台大；另外，游智彬也透露，除了鄭文燦以外，還有9人接受陳明通指導，論文都有架構雷同的問題，其中包括媒體人、主播及名嘴。

游智彬5日表示，陳明通的指導論文中，有9篇論文架構中的研究方式、資料等幾乎雷同，可推論是陳明通給9個人同一份數據去做類似的研究，這9人也包括了資深媒體人、名嘴及前主播，「這個不是分割研究成果，什麼才叫分割研究成果？」並強調他會繼續追查下去。

▲前新竹市長林智堅與鄭文燦的台大論文皆被認定抄襲，指導教授皆為陳明通。（組圖／記者屠惠剛攝、記者沈繼昌攝）



游智彬認為，台大不是鄭文燦的台大，台大不是台大人的台大，台大是全台灣人民的台大，台大每年用了幾百億元的經費都是台灣人的血汗錢，台大所花的每一分錢剖開來都是台灣人民的血和淚。

因此，游智彬對於台大做出這樣的判決非常感謝，「代表它的道德高度是捍衛著台大的最後一道防線，並沒有被政治壓力衝垮，游智彬也再次感謝台大的良心、感謝被人民滋養的台大並沒有背信人民。」

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