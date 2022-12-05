批陳明通猶如「鬻官賣爵」　羅智強怒轟：還不滾！

▲林智堅與鄭文燦的台大論文皆被認定抄襲，指導教授皆為陳明通，引起外界議論。（圖／記者屠惠剛攝、記者沈繼昌攝）

記者江采蓁／綜合報導

這次九合一選舉前後論文醜聞連環爆，而這把火也燒到國安局長陳明通身上，因前新竹市長林智堅與桃園市長鄭文燦被認定抄襲的論文，指導教授皆為陳明通，引起外界熱議。對此，前國民黨北市議員羅智強5日就在臉書痛批，陳明通為綠營政要，大開方便之門到台大鍍金，猶若鬻官賣爵，怒轟「陳明通還不滾！」

羅智強表示，陳明通指導的林智堅、鄭文燦論文都被台大撤銷，陳明通的學術誠信破產，連累台大聲譽，眾多門生也遭人指指點點。他指出，外界早要求陳明通知所進退，「但他毫無羞心、全無愧意」，當林智堅被揪出論文抄襲，陳明通還以數千字為他辯白開脫，林智堅丟了前程，成為被告；鄭文燦跌一大跤，夢斷接班，「兩位政治明星成了阿通師的『伯仁』」，陳明通卻好官我自為之，局長坐得穩穩。

羅智強認為，民進黨敗選，論文門絕對是一大助力，即使陳明通深受總統蔡英文寵信，「但看他穩如泰山，連綠委也忍不下去」，英系立委羅致政說應考慮陳明通去留、新系立委許智傑要陳明通道歉辭職。他表示，我們不知道能量產173名碩博士的陳明通，學術造詣有多深厚，「但顯然絕對沒有他的臉皮厚」，不管外界如何砲轟，「陳明通『人格分裂』的招式用到底：陳局長不回答陳教授問題」，決絕不辭，就是不走。

羅智強批評，陳明通為綠營政要，大開方便之門到台大鍍金，猶若鬻官賣爵。他呼籲，台大要挽救聲譽，就應好好查查所有陳明通指導的論文，讓清者自清，濁者現濁。

針對陳明通的去留，羅智強直言，蘇貞昌說過「學術問題就交由學術機關」，那就快讓陳明通走路，讓成陳局長變回陳教授；讓學術機關處理陳教授的問題；讓陳教授為陳明通的行為負責，「說了這麼多，其實總結就是一句話『陳明通還不滾！』」